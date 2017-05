BMW R 1200 RT in der Gebrauchtberatung.

Man muss nicht zwangsläufig Bauch und Rücken haben, um die Segnungen eines bequemen Motorrad-Arbeitsplatzes schätzen zu lernen. Oft reicht schon die zu den wenigen Vorteilen des Älterwerdens zählende Erkenntnis, dass man niemandem mehr etwas beweisen braucht und dass es sich aufrecht sitzend und mit ordentlichem Windschutz einfach deutlich entspannter reisen lässt. Wer die Phase der gebückten Raserei hinter sich gelassen hat, landet daher gern beim Tourer. Wenn es Geldbeutel und Ehegespinst zulassen sogar beim Luxustourer. Und der muss nicht unbedingt übergewichtig und unterdynamisch sein, was BMW bereits seit 1978 mit den Boxer-RT-Modellen beweist. Sie waren eigentlich nie die stärksten oder am üppigsten bestückten Vertreterinnen ihrer Zunft, aber fast immer die leichtesten, handlichsten und damit fahrdynamischsten. Die 2005 als Nachfolgerin der R 1150 RT präsentierte BMW R 1200 RT machte da keine Ausnahme. Sie schrieb die alten RT-Tugenden fort, war ansonsten aber ein RT-Quantensprung.

Motor regelmäßig überarbeitet

Der neue, aus der R 1200 GS entliehene und von 98 auf 110 PS erstarkte Motor sorgte für einen viel fülligeren Drehmomentverlauf, mehr Laufkultur und deutlich bessere Fahrleistungen. Das auf Wunsch elektronisch einstellbare Fahrwerk (ESA) bot eine bessere Grundabstimmung sowie mehr Fahrstabilität und Handlichkeit. Und die komplett neue Verkleidung glänzte mit einem nahezu perfekten Wind- und Wetterschutz. BMW erwies sich zudem als lernfähig und ersetzte das unbeliebte Vollintegral-ABS durch ein viel besser dosierbares Teilintegral-ABS (Handhebel für alle drei Scheiben, Fußbremse nur für hinten). Das gehörte wie die Koffer und der elektrisch verstellbare Windschild zum serienmäßigen Liefer­umfang, was aber wenig an der weiterhin umfangreichen Zubehör-Aufpreisliste änderte. Aus rund 15.000 Euro Grundpreis wurden so schnell mal 18.500 Euro Endpreis. Zum Modelljahr 2010 wurde die BMW R 1200 RT noch etwas besser: Der stark modifizierte, aus dem HP2-Sportboxer stammende dohc-Motor machte die RT noch lebendiger und klang um Welten besser.