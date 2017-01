You meet the nicest people on a Honda. Erinnern Sie sich noch an den legendären Werbespruch des japanischen Herstellers aus den 1960er-Jahren? Eigentlich konzipiert für die niedliche Super Cub, aber im Grunde genommen könnte man ihn immer noch für die mächtige Honda Fireblade verwenden. Denn Hondas Superbike ist trotz brachialer Eckdaten (z. B. 178 PS oder 199 Kilo) alles andere als ein Gefährt, das man mit Urschrei, Goldkettchen und Pornobrille verknüpft.

Da nimmt sich auch die derzeit aktuellste, sprich siebte Generation der Honda Fireblade – Modellcode SC59 – nicht aus. Selbst mit wilder Repsol-Kriegsbemalung in Anlehnung an die MotoGP-Werksflotte wirkt die 1000er wie ein feiner Nadelstreifenzwirn für distinguierte Gentleman-Racer. Wer in den Sattel der ab 2008 erhältlichen SC59 steigt, spürt auf Anhieb die Fireblade-DNA. Wenngleich die Konstrukteure die Neue nun aber im Vergleich zu den Vorgängerinnen SC 50 (ab 2002) und SC57 (ab 2004) schärfer für die gebückte Fraktion abgestimmt haben.