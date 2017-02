Als Privatmensch ist man dann schnell geneigt, das Angebot entsprechend anzupassen. Was in erster Linie natürlich über den Preis geschieht. Also runter mit der Summe, und jetzt klingelt hoffentlich schnell das Telefon. Vorsicht, auf den Internetplattformen tummeln sich viele Profis, die dieses Angebot schon längst gescannt und auf ihrem virtuellen Parkplatz abgelegt haben. Bei denen leuchten jetzt die Augen, und so mancher hat Blut geleckt. Deren Faustregel: Wer so schnell nachgibt, lässt sich natürlich auch noch weiter drücken. Abgebrüht beobachtet man weiter und wartet auf den nächsten (freiwilligen) Nachlass. Und jeder weiß: Vor Ort ist noch mehr möglich.

Grundsätzlich anders sieht die Sache bei alten Schätzchen aus. Jetzt kommen die besagte Geduld und Gelassenheit ins Spiel. Hat das Bike erst einmal 15 oder mehr Jahre auf dem Buckel, verliert es kaum noch an Wert. Dann juckt es kaum, dass so ein Gebrauchtbike 365 Tage oder mehr in der Ausstellung steht. Der Preis ist ohnehin schon mit spitzer Feder kalkuliert, eher sind Händler dann geneigt, noch einen Satz Miniblinker oder ein Paar Handschuhe auf die Sitzbank zu legen. Hauptsache, da geht dann wieder was...

Für die Profis im Gewerbe wäre so eine Taktik natürlich tödlich. Selbst wenn sie im Tagesgeschäft mit anderen Durchsätzen kalkulieren, fangen sie sich aber immer wieder die ein oder andere Gurke ein, die dann plötzlich doch entgegen aller Erwartung stehen bleibt und über Monate oder sogar Jahre im Laden zustaubt. Was tun? Bei noch jungen Gebrauchten kann eine lange Standzeit natürlich fatale Folgen in Sachen Wertverlust haben. Entsprechend schnell ist dann der Punkt erreicht, an dem der Profit ausbleibt. Natürlich sind scharf kalkulierende Händler dann eher geneigt, einen entsprechenden Abschlag zu gewähren. Hauptsache weg mit dem Ding – und man geht noch mit einem Plus raus. Soviel zum Punkt „Gesprächsbereitschaft“.

Hamburg, BMW R 1200 RT, EZ 3/2010, 34.747 km, 10.990 Euro: Stüdemann-Motorradverkäufer Kuno Woweries (53) kann sich nicht wirklich erklären, warum das Käuferinteresse bislang spurlos an der komplett ausgestatteten BMW vorbeigegangen ist. Top-Zustand, seriöse Historie, liebevoll mit Rückstrahlern dekorierte Heckpartie – da stimmt doch eigentlich alles. Okay, die Farbe muss man mögen. Und beim Preis sollte mittlerweile was gemacht werden, das ist den Stüdemännern wohl durchaus bewusst.

St. Michaelisdonn, Triumph Daytona 675, EZ 1/2007, 24.600 km, 6.390 Euro: Heller & Soltau-Chef Ingo Heller (60) ist passionierter Frauenversteher und führt seit mittlerweile drei Jahren ab und an einfühlsame Gespräche über Wunschtarife und realistische Preisgestaltung. Zwischenzeitlich geriet die im Auftrag zu verkaufende Daytona ein wenig in Vergessenheit, was nichts daran ändert, dass hier ein echtes Schätzchen auf einen neuen Besitzer – oder noch besser – eine neue Besitzerin wartet.

Von einer solch langen Verweildauer war nicht wirklich auszugehen, denn bei der Daytona stimmt eigentlich alles: schwarz, umfall- und unfallfrei, scheckheftgepflegt, neue Reifen, Extras (LED-Blinker, MRA-Racingscheibe, Sturzpads), HU, AU und Inspektion bei Kauf neu. Und trotzdem: Keine Besichtigungen, keine Probefahrten, noch nicht mal unmoralische Preisgebote. Zugegeben: Die erste Preisvorstellung der Auftraggeberin mit einer Sieben am Anfang war illusorisch, und auch der aktuell aufgerufene Preis wird nicht zu bekommen sein. Aber wenn doch jemand auftaucht, womöglich weiblich, und dem Frauenversteher Ingo tief in die Augen schaut, müsste er oder sie mit einem Kurs, der irgendwo zwischen 5.500 und 5.900 Euro liegt, auf der Daytona durchstarten können.

Das wird auch das Motto für die Triumph Daytona 675 sein. Der kompakte Dreizylinder steht in St. Michaelisdonn, im tiefsten Dithmarschen, nicht weit von der Nordsee entfernt. Dort kümmern sich Ingo Heller und die Soltau-Brüder Hauke und Botho seit 1986 um Kawasakis und seit 1992 um Triumphs. Ingo lernte vor ein paar Jahren auf einer Hamburger Motorradmesse eine nette Triumph-Fahrerin kennen, die fortan den Weg an die Westküste wählte, um ihre Daytona in pflegende Hände zu geben. Vor rund drei Jahren machte die Familienplanung dem munteren Angasen aber ein vorläufiges Ende, und seitdem ist die Daytona im Auftrag zu verkaufen.

Seit 1971 ist Stüdemann Hamburgs Dealer für schwer BMW-abhängige Motorradfahrer. Ich kenne den Laden seit 1980 und schätze die Jungs als Profis mit jeder Menge Herzblut, bei denen es ausschließlich um BMW und um nichts anderes geht. So wie bei dieser R 1200 RT, die ihre ersten Lebensmonate als Stüdemann-Vorführer verbrachte und dann in liebevoller Seniorenhand gelandet war. Besagter älterer Herr gab wohl im Frühjahr 2015 das Motorradfahren auf, und da war es eine Ehrensache, dass sich die Stüdemänner um die Weiterverwertung kümmern wollten. Was eigentlich kein Problem sein sollte, denn der bereits von der umfangreichen 2010er-Modellpflege profitierende Luxustourer hat praktisch alles, was die Zubehörpreisliste hergab – alles dran und drin. Hat komplett mal deutlich über 20.000 Euro gekostet und steht sich heute für die Hälfte des Tarifs die Reifen platt.

„Neu lackieren.“ Das ist auch einer der beiden Tipps, die mir der nächste Händler mit auf den Weg gibt: Wenn sich ein Bike nicht verkaufen lässt, werden schon mal die Felgen neu lackiert. Oder das ganze Motorrad. Standuhren hätten sie deshalb keine. Aber er hat noch einen zweiten Tipp für mich: Erst am Tag zuvor habe er mit einem Händlerkollegen gesprochen, der bereits seit zwei Jahren eine VN 1700 im Laden stehen habe. Ich lasse mir die Adresse geben und flitze außerplanmäßig in Richtung Koblenz zu Moto Rickert. Und da steht sie: eine VN 1700 Voyager mit sage und schreibe 844 Tagen Standzeit. 13.600 Aufrufe habe sie im Netz, 181 Parkungen. Und bereits unzählige Probefahrten. Leider nur wollen die Interessenten allesamt nochmals eine Nacht drüber schlafen, mit ihrem Geldbeutel Rücksprache halten oder nochmals mit ihrer Frau vorbeikommen. Und dabei bleibt es. Erklären kann es Geschäftsführer Gero nicht. Deshalb wird er den scheckheftgepflegten Cruiser weiterhin pflegen, die Radio-Antenne ersetzen, wenn sie wieder mal geklaut wurde und jedem Interessenten eine Probefahrt anbieten. Kommt Zeit, kommt Käufer. Hofft er.

Tatsächlich könnte man es kaum treffender beschreiben. Spiderman-Blau trifft Spiderman-Rot, dazu noch Spiderman-Spinnweben und als Zugabe: Eine Spinne auf dem Tank. Zweifellos durfte sich hier ein Airbrush-Künstler austoben und erschuf ein Unikat. Leider nur verkauft sie sich in diesem Kostüm nicht. Wobei ... So ganz richtig ist das nun auch wieder nicht. Im Sommer 2015 wurde sie eben doch verkauft. An einen Koch. Der sie allerdings nach einem halben Jahr und lediglich 800 Kilometern aus Zeitmangel wieder zurückbrachte. Nun steht sie wieder hier im Laden.

Natürlich reagieren Händler mitunter sehr überrascht (zugegeben eher negativ), wenn man einfach bei ihnen reinspaziert und nach Ladenhütern fragt. Aus reiner Vorsicht besuche ich deshalb nicht den Händler meines Vertrauens, sondern plane eine schöne, knapp 400 Kilometer lange Tour durch das nördliche Baden-Württemberg. Nach 75 Kilometern steuere ich das Motorradland Kraichgau an, spaziere unter einer „ausgestopften“ Yamaha hindurch und zur Tür hinein. Verkäufer Marcel (34) führt mich an zahlreichen glänzend-roten Ducatis vorbei in einen Raum voller Schätzchen, die allesamt auf einen neuen Besitzer warten. Eine von ihnen: die Aprilia RSV 1000 Tuono. Marcel schiebt sie vor, es fallen Begriffe wie „Einzelstück“ oder „Sonderanfertigung“.

In Franken gibt es lecker Schäufele mit Klößen, im Thüringer Wald finden sich die besten Rostbratwürste. Grund genug für Gebraucht-Onkel Thorsten Dentges (45), sich in diesen Regionen bei Händlern umzuschauen. Die rassige, aber kaum gefragte MV stand beim riesigen Angebot in Erfurt traurig in der Ecke, die preiswerte Honda in Hof war indes gut exponiert. Ohne Erfolg.

Hof an der Saale, Honda VTR 1000 F, EZ 7/1998, 24.990 km, 2.490 Euro: Geschäftsführer Khan Davgan (41) befürchtet, dass die guten Zeiten für alltagstaugliche, solide Sporttourer vorbei sind. 98 PS sei für junge Sportfahrer zu wenig. Außerdem schrecken ein Vergaser-Motor mit recht hohem Verbrauch sowie fehlendes ABS viele Käufer ab. „Inspektion gemacht, Gabel neu gedichtet, und mit dem Preis bin ich doch schon unten – was soll ich sonst noch machen?“, fragt sich der Verkäufer.

Über die Ladenhüter

Das Firmengebäude von Stärker Profil Motorrad liegt direkt am Zubringer zur Erfurter Altstadt. Der Glaskasten mit unzähligen davor geparkten Motorrädern ist an der viel befahrenen Weimarischen Straße kaum zu übersehen. Anders die arme Rivale im Verkaufsraum: Trist steht sie abseits in der Ecke. Ich hatte mich bewusst auf gebrauchte MV Agusta gestürzt, da ich dort eine sehr hohe Standuhrendichte vermutete. Was Michael Andrzejak, seit vier Jahren MV-Vertragshändler, bestätigt. Die Rivale aus dem Angebot parkt mittlerweile schon über ein Jahr zwischen seinen Mittelklasse-Bestsellern von Triumph (Street Triple) oder Suzuki (GSR 750) – Marken, die er ebenfalls vertreibt. Der Vorbesitzer erwarb die Maschine als Vorführer, spulte in einem Jahr gut 5.000 Kilometer drauf, merkte, dass sich die recht sportliche Rivale für Touren nicht gut eignet, kaufte deshalb bei Stärker was anderes. Die Preise von MVs waren seinerzeit noch okay, folglich nahm der Händler den Fehlkauf seines Kunden für teuer Geld zurück.

Nun käme zwar ab und zu mal ein Interessent vorbei, sagt Andrzejak, aber nach Probefahrt heiße es immer: „Nicht so bequem, zu radikal.“ Die MV-Preise seien mittlerweile gefallen, und die Rivale irgendwie weder Fisch noch Fleisch, beklagt der Händler. Und das Exemplar habe kein ABS, auch das störe die meisten Interessenten. Etwas doof außerdem, dass direkt daneben preisgleich eine ähnlich konzipierte Brutale steht. Mit Bremsassistent. Logisch, der Preis muss runter, meint auch Andrzejak und ergänzt leicht sarkastisch: „Aber selbst zum Ankaufpreis wird das Teil wohl noch eine Weile hierbleiben.“ Recht hat er, zum Redaktionsschluss finde ich jedenfalls die makellose Rivale noch inseriert – für 8.190 Euro.

Am Preis dürfte es bei meiner nächsten besichtigten Gebrauchten nicht liegen, warum keiner kaufen will. Die Honda VTR 1000 F vom Motorsport K-Team im fränkischen Hof steht super da und soll nur 2.490 Euro kosten. Damit liegt sie im Vergleich auf niedrigem Preisniveau und ist günstiger als viele von Privatleuten angebotene Gurken gleichen Alters. Händler Davgan ließ bei der Honda die Vergaser reinigen, erneuerte die Gabel-Simmerringe, machte den TÜV neu. Reifen sind gut, das Fahrzeug steht sauber und gepflegt da, der Mini-Kratzer an der Verkleidung stört nicht. Knapp 25.000 Kilometer sind für die betagte Maschine eine sehr akzeptable Laufleistung, und eine absichernde Gewährleistung gibt es beim Händler ohnehin. Trotzdem steht die VTR wie Sauerbier. Mehr als 70 Gebrauchtbikes verkauft Davgan im Jahr, normalerweise haben die Maschinen nach spätestens vier Wochen einen neuen Besitzer. Die Honda verweilt schon seit Monaten. Ob es an der Farbe Silber liegt? Daran, dass die 1000er so viel verbraucht, dass Pfennigfuchser die Kosten gegen den günstigen Verkaufspreis hochrechnen? Davgan kann auch nur spekulieren und hofft weiter auf einen Käufer, der das prima Angebot über eine ultrasolide Maschine zu schätzen weiß.

Thorsten Dentges: "5.000 Euro unter Listen-Neupreis für eine kaum benutzte MV Agusta vom Händler. Bereit für einen frechen, seltenen Exoten – warum nicht die Rivale? Vernunftmenschen stöhnen nun auf, aber für sie gäbe es ja die dezent-silberne Honda. Garantiert auch keine Langweilerin."