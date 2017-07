In den Internetbörsen und gedruckten Kleinanzeigenteilen für gebrauchte Motorräder ist ständig Hochbetrieb. Das Angebot ist üppig, viele vermeintliche Schnäppchen locken, anderswo werden offenbar Mondpreise geboten. Da gerät so mancher Glücksritter gerät in Kauf- oder Verkaufrausch.

Gebrauchtgeschäfte bieten Lust- und Frustpotenzial für beide Seiten: Verkäufer müssen beim Verkauf eines Motorrads darauf aufpassen, tatsächlich ihr Geld zu bekommen und vor Haftungsansprüchen sicher zu sein. Käufer erwarten beim Kauf eines Motorrads zu Recht, für ihr Geld vernünftige Ware mit nachvollziehbarer Historie zu bekommen.

Für beide Parteien haben wir hier grundsätzliche Tipps zusammengestellt, die helfen sollten, Motorrad-Gebrauchtkaufgeschäfte als das zu genießen, was sie sein sollen: ein großer Spaß, der ein gemeinsames Hobby noch etwas reizvoller macht.