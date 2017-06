Mittleres Preisniveau In dieser Preislage ist das Gros des Angebots zu finden. Die Laufleistung liegt meist zwischen 15.000 und 25.000 Kilometern, vereinzelt aber auch deutlich unter 10.000. Ersthand- und scheckheftgepflegte Maschinen sind eher die Regel als die Ausnahme.

Hohes Preisniveau Ganz junge Gebrauchte und umfangreichere Umbauten sind in dieser Kategorie zu finden. Ab 16.000 Euro wird die Luft für Verkäufer aber sehr dünn – die Tageszulassungen sind preislich nicht weit entfernt. Über 20.000 Euro gehen praktisch nur Exklusiv-Umbauten.

Ab Herbst 2001 mischte die Harley-Davidson V-Rod die etwas verschnarchte Harley-Welt mächtig auf und begründete die Gattung der Power-Cruiser. Ihr wassergekühlter "Revolution Engine" beschleunigte die Harley-Davidson V-Rod in weniger als 4 Sekunden von 0 auf 100 km/h und schaffte deutlich über 200 km/h Spitze.

Die Harley-Davidson V-Rod wurde ein voller Erfolg - und ihr erster Abkömmling ein famoser Flop: Im Modelljahr 2005 trat die Harley-Davidson Street Rod erstmals an. Sie bot dem durchzugsstarken, drehfreudigen und äußerst kultiviert agierenden V-Rod-Motor zwar ein Naked-Bike-Umfeld und versprach viel Kurvenspaß stand mit ihrem verwachsenen Äußeren aber im harten Wettbewerb mit klingonischen Krankenfahrstühlen – und verlor gnadenlos.

Harley-Davidson Night Rod

Das dritte Mitglied der Harley-Davidson-V-Rod-Familie musste es besser machen. Das Wühlen und Kombinieren im VRSC-Baukasten bescherte der angefixten Kundschaft im Herbst 2005 die Harley-Davidson Night Rod, Kürzel: VRSCD. Die Kreuzung zwischen V-Rod und Street Rod sah gefällig aus, war in letzter Konsequenz noch nicht genau das, was die bösen Buben sich wirklich wünschten: zu verkrampft die Sitzposition, zu schmal die Hinterradpelle, zu viel Glanz an zu vielen Bauteilen.