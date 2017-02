Eigentlich kennt man Ulf Penner anders. Permanent auf der Suche nach dem letzten Pferdestärkchen, welches sich garantiert noch aus der Tiefe eines Brennraums – egal ob Highend-Big-Bike, Youngtimer oder Nippon-Roller – mobilisieren lässt. Performance gleich Penner! Wie wird sich bei ihm erst eine auf 48 PS runtergebuchste Kawasaki W 800 schlagen? Und tatsächlich, dem norddeutschen Tuning-Papst bricht es fast das Herz, als er für Kawasakis Hauspostille „Lime Green“ mit der W 800 durchs schweizerische Tessin bügelt. Doch nicht die verhaltene Leistung treibt Penner die Tränen in die Augen. Es ist die Tatsache, dass Kawasaki den Retrotwin noch in diesem Jahr das Zeitliche segnen lässt.

Nachfolger nicht in Sicht

Machen wir uns nichts vor: Ohne diesen technisch delikaten Nockenwellenantrieb wäre die Kawasaki W 800 trotz aller Schönheit nur ein Retrobike unter vielen. Und müsste sich mehr daran messen lassen, dass sich der einsteigerkonforme Paralleltwin sehr mühsam durchs Drehzahlband quält, mit Vibrationen nervt, der Klang bescheiden bleibt und die 217 Kilogramm Masse das Ganze nicht leichter machen.

Auch die Bremsperformance (Einzelscheibe vorn, Trommel hinten) hätte trotz rückwärtsgewandter Optik deutlich zeitgemäßer ausfallen können. Mit Einführung der Euro 4 dankt die Königswellen-Kawasaki W 800 schon wieder ab. Wie die 650er – viel zu früh. Ein Nachfolger ist nicht in Sicht. Wer also seine Garage noch stilvoll krönen will, sollte genau jetzt auf Gebrauchtjagd gehen.