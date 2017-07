Aus der Reihe "Motorräder, die zu Unrecht in Vergessenheit geraten sind": der luftgekühlte 750er-Four vom Team Green. Und warum Sie noch heute auf die Suche gehen sollten!

Niedriges Preisniveau: Mit Verhandlungsgeschick lässt sich die ZR-7 auch bereits dreistellig bekommen. Allerdings muss man dann entweder eine sehr hohe Laufleistung in Kauf nehmen oder ersteht ein reichlich bemacktes Exemplar, das schon einige Umfaller wegstecken musste.

Mittleres Preisniveau: Ab 1500 Euro geht die breite Auswahl an verschiedenen ZR-Typen los, egal ob Naked oder verkleidet, egal ob Händler oder privat, egal ob Kilometerfresser oder Standuhr. Auffällig ist, dass diese Kawa meist im Originalzustand angeboten wird. Schräge Umbauten oder auch Extras an Bord? Eher nicht!

Das Mauerblümchen

Ein Mauerblümchen." Das Urteil des Motorradhändlers Edward Klepp von der Motorradfarm im badischen Karlsdorf klingt hart. Und auch Gebrauchtprofi Sebastian Oertel aus dem Harz geht in die gleiche Richtung: „Die hat keiner mehr auf dem Schirm!“ Dabei ist die Rede von einem veritablen Motorrad, das sich zwischen 1999 und 2003 auch nicht schlecht verkauft hat: Kawasakis ZR-7 und ZR-7S. ­Insgesamt 7634 nackte ZRs und 4422 verkleidete S-Typen sind seinerzeit unters ­Bikervolk gebracht worden – durchaus ansehnlich. Genauso ansehnlich hat sich der luftgekühlte Reihenvierer auch in den damaligen Tests geschlagen. „Ein ausgewachsenes Motorrad mit kernigem Vierzylindermotor (…), bequem und gutmütig zu fahren.“ Keine schlechte Bilanz, die man nach der Jungfernfahrt mit der ersten Ausgabe der nackten ZR-7 im Heft (11/1999) nachlesen kann. Besonders gefallen dynamische Aspekte („respektable Beschleunigungs- und Durchzugswerte“) wie auch Qualität und Ausstattungsfeatures (großer Tank, Hauptständer, Ergonomie, Verarbeitung), die "in der Mittelklasse leider nicht die ­Regel" sind. Auch der vier Jahre später erscheinende Top-Test (14/2003) der verkleideten ZR-7S attestiert der Kawa viele gute Eigenschaften: grundehrlich, grundsolide, günstig, vielseitig begabt!