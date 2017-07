Jetzt geht es in den einschlägigen Internetbörsen und Print-Rubriken wieder rund. Das Gebrauchtmaschinenangebot ist üppig, die Schnäppchendichte vermeintlich hoch, und so mancher Glücksritter gerät in Kaufrausch. Oder aber in Verkaufsrausch, denn Gebrauchtgeschäfte bieten Lust- und Frustpotenzial für beide Seiten: Verkäufer müssen beim Verkauf eines Motorrads darauf aufpassen, tatsächlich ihr Geld zu bekommen und vor Haftungsansprüchen sicher zu sein. Käufer erwarten beim Kauf eines Motorrads zu Recht, für ihr Geld vernünftige Ware mit nachvollziehbarer Historie zu bekommen. Für beide Parteien stehen in diesem Artikel ein paar grundsätzliche Tipps, die dabei helfen, Motorrad-Gebrauchtkaufgeschäfte als das zu genießen, was sie eigentlich sein sollen: als großen Spaß, der unser gemeinsames Hobby noch etwas reizvoller macht.