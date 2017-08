Triumph Thruxton 900 in der Gebrauchtberatung

Wenn es so eine Art Seniorenbeauftragten in unserer Szene gibt, dann ist es der Thruxton-Fahrer. Denn ihm muss bewusst sein, dass er auch von älteren Damen und Herren immer und überall angesprochen wird: „Mein Vater hat früher auch so eine gefahren. Aber Ihre sieht ja noch wirklich gut aus!“ Der Thruxton-Fahrer könnte es jetzt still lächelnd dabei belassen. Oder er klärt auf! Dass es tatsächlich schon mal eine Triumph Thruxton gegeben hat. In Anlehnung an die Bonneville-Siege bei den 500 Meilen auf dem Racetrack von Thruxton (England) erschien 1964 der Production Racer für jedermann: die T 120 R Thruxton mit Doppelvergaser und beachtlichen 53 Horsepowers. Mit dem Triumph-Niedergang in den 70ern (und der Pleite 1983) geriet aber vieles in Vergessenheit. Bis ab 2001 die guten, alten Zeiten wieder aufgegriffen wurden.