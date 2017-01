Um dort Land zu sehen, musste man also gute Kaufargumente anbringen können. Das tat die Triumph Tiger Explorer. Sie gewann im MOTORRAD-Megatest auf Anhieb die Reisewertung. Der seidenweiche und recht verbrauchsarme, aber bärenstarke Dreizylinder, eine durchdachte und hochwertige Reiseausstattung und -ergonomie sowie der erstaunlich neutrale Kardanantrieb ohne lästige Reaktionen überzeugten auf langer Tour.

Mit der Tiger 800 hatte Triumph im Jahr 2010 erfolgreich vorgelegt. So bestärkt, wagte man sich zwei Jahre später in die Königsklasse der Großenduros und stellte mit der Triumph Tiger Explorer eine 1200er vor. Mit starken 137 PS. Dort allerdings lag die Messlatte schon recht hoch, denn Dauerbestseller BMW R 1200 GS und Mitbewerber wie Ducati Multistrada, Honda Crosstourer, Moto Guzzi Stelvio oder Yamaha Super Ténéré tummelten sich bereits im äußerst populären Marktsegment mit unterschiedlichen Konzepten, aber ähnlich hubraumstarken Motoren.

Warum hat man eigentlich die Trophy im Programm?

Sogar so sehr, dass manch Triumph-Händler bei Tourenfahrern in Erklärungsnot geriet, warum man überhaupt den Supertourer Trophy im Programm habe, wo doch die Triumph Tiger Explorer eigentlich alles besser könne. Voll soziustauglich und ultrabequem, trotz des recht hohen Gewichts von gut 270 Kilogramm in Fahrt aber sehr handlich und präzise bei Kurvenfahrt – somit braucht die Enduro kaum eine Vielseitigkeitsprüfung zu fürchten. Nur für Geländefahrten taugt sie nicht, zu kopflastig. Auch die seit 2013 mehr Abenteuer suggerierende XC-Variante mit Drahtspeichenrädern ist: ein Straßentourer.

Vier Jahre lang tat sich bei der Modellpflege nicht viel, und die Triumph Tiger Explorer verkaufte sich jährlich zwischen 600- und 800-mal recht gut. Für das Modelljahr 2016 überarbeitete man den Motor – mehr Drehmoment und Leistung –, bot hierzulande fünf verschiedene Varianten an, fast alle mit elektronischem Fahrwerk. So bleibt die große Tiger dran am Platzhirsch von BMW und dem Anspruch, einer der besten Reise-Allrounder zu sein.