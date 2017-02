Vermutlich wissen Sie nicht mehr so ganz genau, was Sie am 4. Juli 1998 so alles angestellt haben. Das unterscheidet Sie von einigen Herren, die damals beim US-amerikanischen Schneemobil- und ATV-Hersteller Polaris beschäftigt waren; denn die erinnern sich garantiert noch an den besagten Samstag: Die erste Victory rollte aus der Montagehalle in Spirit Lake im US-Bundesstaat Iowa. Seit September 2009 ist Victory nun auch in Deutschland offiziell vertreten, und von 73 bundesweiten Zulassungen des Modelljahrs 2010 konnten sich die Amis anno 2015 auf 449 Stück steigern. Die Nordamerikaner versuchten erst gar nicht, die besseren Harleys zu bauen. Sie gingen von Anfang an mit einem ausgeklügelten Baukastensystem ganz eigene Wege. Basis ist die komplett selbst entwickelte, 106 cubic inch (1.731 cm³) große „Freedom Engine“. Anders als Harley setzt Victory auf einen ohc-Ventiltrieb mit vier Ventilen pro Zylinder. Der nur moderat langhubig ausgelegte und damit recht drehfreudig agierende V2 treibt alle Victorys an, so auch den Bestseller des Herstellers Victory Hammer.

Als S-Version unterscheidet sie sich durch eine Zweifarblackierung sowie filigranere und leichtere Schmiede-Gussräder vom anfangs 1.000 Euro günstigeren Basismodell. In Sachen Fahrdynamik gleicht eine Hammer aber der anderen: gewaltiger Antritt aus dem Drehzahlkeller, lässiges Surfen auf einer üppigen Drehmoment-Welle, die praktisch nie unter 100 Nm zur Verfügung stellt. Dazu gesellt sich ein für Cruiser-Verhältnisse erstaunlich stabiles und dabei ausreichend komfortables Fahrwerk. Als Kinderkrankheiten galten einige Elektrik-Fips (Regler!), die oft mühselige Suche nach dem Leerlauf und gewisse Schwächen bei der Verarbeitungsqualität (u. a. Korrosion an Schrauben und Schalldämpfern). Doch die Polaris-Truppe reagierte umgehend, und bereits ab Modelljahr 2011 waren die wesentlichen, in der MOTORRAD-Dauertestbilanz beanstandeten Mängel Geschichte. Gut für Neukäufer, noch besser für Gebrauchtkauf-Interessenten: Nicht nur in Sachen Zuverlässigkeit kann man mit der Victory Hammer praktisch nichts verkehrt machen.