Elf wasserdichte Alltags-Rucksäcke im Vergleichstest

Sack, die Wahrheit

Die ganz große Zeit der absoluten Billigbeutel ist vorbei. Der gestandene Motorradfahrer ist mittlerweile bereit, etwas mehr Geld für einen Rucksack zu investieren. Elf Alltags-Alleskönner von 60 bis 170 Euro mussten zeigen, was sie drauf- und drin haben.

Zu Rucksacktest-Zeiten tun sich in den heiligen Hallen der MOTORRAD-Redaktion immer erstaunliche Dinge. Urplötzlich stellt ein beträchtlicher Teil der Kollegen fest, dass man eigentlich mal wieder einen neuen Rucksack brauchen könnte, und wird bei den Beutel-Begutachtern meist etwas devot vorstellig: „Also, falls ihr nach der Geschichte nicht wisst, wohin damit …“ Womit eine Tester-Einschätzung bestätigt wird: Der mobile Kofferraum auf dem Rücken ist immer noch einer der beliebtesten Motorradzubehör-Artikel, entsprechend prall gefüllte Seiten der einschlägigen Kataloge stützen diese These.

Doch der Rucksack-Markt ist im Wandel. Während noch vor fünf, sechs Jahren kaum ein Motorradfahrer bereit war, über 60 Euro für einen Rucksack auszugeben, und sich das Hauptgeschäft – zumindest das der einschlägigen Discounter – meist im Bereich um 20 bis 30 Euro abspielte, gelten mittlerweile Tarife im hohen zweistelligen Euro-Bereich als völlig normal. Und auch über 100 Euro bewegt sich etwas. Woran liegt das, womöglich am gestiegenen Qualitätsbewusstsein? Vermutlich, und ein wesentlicher Wegbereiter dafür dürfte der seit Jahren boomende Qutdoor-Markt sein.

Tagesrucksack hat sich zum Lifestyleprodukt gemausert

Hardcore-durch-die-Gegend-Latscher haben immer schon für vernünftige Ausrüstung richtig viel Geld ausgegeben, und das färbt auf die mittlerweile alters- und finanzkraftmäßig verwandte Motorradszene ab. Außerdem hat sich der Tagesrucksack – und nur um den geht es in dieser Geschichte – zum schicken Lifestyleprodukt gemausert. Vom Girlie bis zum Opa läuft mittlerweile jeder damit herum, und so ist es nicht verwunderlich, dass sich auch der Motorradfahrer dem Trend zum gut gemachten und damit etwas teureren Rucksack nicht verschließen kann.

Durch die Bank gut gemacht ist auch das Testfeld dieser Geschichte. Zumindest, wenn es um Ausstattungsdetails geht, die in länger zurückliegenden Rucksacktests immer wieder für Verdruss sorgten. Solide Klickverschlüsse, gut zu greifende Reißverschluss-Zipper, sauber abgedichtete Nähte, flatterfreie Gurte, gesicherte Gurtenden und stabile Oberstoffe sind in dieser Klasse selbstverständlich. Der geneigte Leser wird daher in den Plus/Minus-Bewertungen keine größeren Aussagen dazu finden, die Unterschiede sind marginal.

Wasserdicht oder wasserabweisend?

Ob ein Rucksack wasserdicht oder nur wasserabweisend sein soll, ist eine Grundsatzfrage. Wer die immer etwas planen- und gummiartige Anmutung der wasserdichten Säcke nicht mag und einen etwas textileren Griff bevorzugt, kommt kaum umhin, bei stärkerem Regen eine lose beiliegende oder integrierte Regenhaube zu montieren. Fast ebenso philosophisch ist die Frage nach dem Verschluss des Hauptfachs. Hier heißen die Hauptkonkurrenten Roll- und Reißverschluss.

Wobei beim Rollverschluss noch die Varianten „Quer-und-nach-unten-Schließer“ existieren. Alle Systeme haben Vor- und Nachteile, und selbst eher ungewöhnliche Lösungen wie im konkreten Fall beim Touratech (quer eingesetzter Reißverschluss im Rückenteil) und beim QBag (doppelter Kordelzug) haben ihren Reiz. Letztlich kann der Rat nur lauten: am besten selbst ausprobieren. Das Risiko, voll danebenzuliegen, ist zumindest bei den getesteten Modellen gering.