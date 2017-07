Zusammenstellung des Testfelds

Die Anforderungen an Allround-Handschuhe fürs Motorrad lassen ich auf einen Sommerurlaub in den Bergen konzentrieren: Temperaturschwankungen um 25 Grad Celsius und abrupte Wechsel zwischen Sonne und Platzregen sollen die Handschuhe meistern. Man kann natürlich zwei Paar mitnehmen und bei Bedarf wechseln - aber das ist erstens nicht für jeden Motorradfahrer eine echte Option, zweitens sind allzu gut gepolsterte Handschuhe nichts für die Fahrdynamik.

In diesem Vergleichstest wurden zwölf Paar Handschuhe getestet und vergleichen, die mit Regen und Fahrdynamik gleichermaßen gut zurechtkommen wollen und die nicht mehr als 120 Euro kosten.

In dieser Liga liegt der Sicherheitsfokus leider oft nur auf einem optisch möglichst herausstechenden Handprotektor. Schön, wenn der Schützer beim Aufschlagen gut dämpft, lästig aber, wenn er während der Fahrt die ganze Zeit drückt. Denn Komfort und gute Sensibilität für die Hebel beim Bremsen und Kuppeln tragen erheblich zu sichererem Fahren bei. Verfrorene, unbewegliche Hände tun sich schwer, auf heikle Situationen zu reagieren.

Daher ist bei Motorradhandschuhen eine Klimamembran sinnvoll. Blöd nur, wenn die nicht funktioniert. Sobald aufgrund von Undichtigkeiten Wasser nach innen gelangen kann, kühlen empfindliche Hände schnell aus. Beim Test von Einsteiger-Allroundern bis 50 Euro (MOTORRAD 10/2016) jedenfalls fielen neun von elf Kandidaten durch die Nässeprüfung.

Nun war es also spannend zu sehen, wie sich die Mittelklasse-Allround-Handschuhe bewähren würden. Vier Handschuh-Modelle dieses Vergleichstests sind mit einer Gore-Tex-Membran ausgestattet. Bis auf eine kleine Undichtigkeit beim Reusch lieferten sie durchgehend gute Ergebnisse. Das mag an den auferlegten, recht strengen Gore-Qualitätsauflagen für die Weiterverarbeitung liegen. Denn meistens sind es Verarbeitungsfehler, die zu Undichtigkeiten führen.

Auffällig: Die schwächsten Ergebnisse beim Nässetest leisten sich Handschuhe mit hauseigener Membran. Haben die Hersteller da vielleicht etwas nicht im Griff?

Ebenfalls von Gore stammt die sogenannte x-trafit-Technologie. Dabei wird die Membran vollflächig mit Obermaterial und Futter verbunden und nicht nur eingehängt. Das sorgt für "bessere Taktilität", also für einen sehr direkten, sportlichen Griff. Ähnlich funktioniert auch die mcFit-Technologie von Zuliefer-Konkurrent Young Jin. Allerdings setzten in diesem Vergleich nur vier Handschuhpaare auf eine solche teure Technologie.