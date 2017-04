Das IDM-VIP-Ticket 2017 von Honda kostet 59 Euro für ein ganzes Rennwochenende und umfasst:

Eintritt zum jeweiligen IDM Rennen inkl. Tribünenplatz und Fahrerlager

Eintritt zur Honda Hospitality (Honda-Truck)

Verpflegung am Samstag und Sonntag

Autogrammstunde mit HRP Pilot Jan Halbich und Teamchef Jens Holzhauer

In limitierter Anzahl ein Besuch in der Box des HRP-Teams

Verlosung von Pirelli Motorradreifen

Beim Auftaktrennen am Nürburgring verlost Honda zudem unter allen VIP-Gästen ein Perfektionstraining im Rahmen des Fireblade-Forum Treffens vom 25. – 28. Mai 2017 in Oschersleben.

Die Tickets und weitere Informationen zum Event gibt es auf honda-IDM.de



Das Holzhauer Racing Promotion Team (HPR) wird in der IDM 2017 mit der neuen Honda CBR 1000 RR Fireblade SP-2 starten, die vom Tschechen Jan Halbich in der Klasse Superbike 1000 pilotiert wird. Das Holzhauer-Team tritt mit offizieller Unterstützung von Honda Deutschland an.