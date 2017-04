Es ist geschafft: die neue IDM lebt. Und wir möchten Ihnen die Voraussetzungen geben hautnah dabei zu sein, so dass Sie von der Internationalen Deutschen Motorradmeisterschaft bestmöglich in Wort und Bild und Ton berichten können. Hier finden Sie das Akkreditierungsformular für die Saison 2017. Bitte schicken Sie die Unterlagen vollständig ausgefüllt an mich zurück, dann kann es losgehen.

IDM-Presse

Anke Wieczorek

Planweg 23

D - 59597 Erwitte

Tel: + 49 (0) 2943 974 177

Fax: + 49 (0) 2943 974 178

Mobil: +49 (0) 171 49 33 954