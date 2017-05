Die beiden Suzuki Marken Cups erfreuen sich seit einigen Jahren großer Beliebtheit und gingen vom 12. bis 14. Mai auf dem Nürburgring mit insgesamt 46 Startern in die Saison 2017. Während sich der Suzuki SV650 Cup vor allem an Nachwuchspiloten und Rennsporteinsteiger richtet, geht es beim Suzuki GSX-R Cup naturgemäß schon etwas heftiger zur Sache. Ohne jedoch den Fairplay-Gedanken jemals aus den Augen zu verlieren.

"Wir bieten mit unseren beiden Suzuki Cups Rennsport für Jedermann an. Sowohl Einsteiger, als auch ambitionierte Hobby-Rennsportler sind bei uns herzlich willkommen", erklärt Roger Plath, einer der beiden Organisatoren. "Selbstverständlich wird bei uns ordentlich am Kabel gezogen, aber uns ist sehr wichtig, dass die Fahrer trotz allem Ehrgeiz auch Rücksicht aufeinander nehmen. Am Montag muss schließlich jeder wieder zur Arbeit gehen."