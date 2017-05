Die Schlussfolgerung ist so einfach wie brillant: Erstens bringt Kawasaki eine Flotte Testmotorräder für Probefahrten zum IDM-Auftakt an den Nürburgring. Zweitens fährt am Samstag um 17.30 Uhr und am Sonntag um 12.00 Uhr ein VIP-Korso über die Rennstrecke.

Zur Idee, mit den Testmotorrädern am Korso teilzunehmen, ist es dann nur noch ein kleiner Schritt - man muss ihn nur gehen. Das hat Kawasaki getan. Und man muss die Frage beantworten, wer die Motorräder fahren soll.

Das macht Kawasaki so: Wer sich rechtzeitig vor Ort am Stand von Team Green Live (ungefähr auf Höhe von Box 26) registrieren lässt, hat die besten Karten auf einen Platz im VIP-Korso.