Leseraufruf Dauertest BMW R 1200 R

Fahren Sie eine BMW R 1200 R? Dann bitten wir Sie um Ihre Meinung. Verhält sich der Roadster bei Ihnen auch so vorbildlich, wie bei uns über 50.000 Kilometer?

Dauertests von BMW-Maschinen standen bei MOTORRAD in der Vergangenheit unter keinem guten Stern. Kapitale Schäden an diversen Dauertestern setzten dem Image der Münchner Konstruktionen gehörig zu. Nun hat die BMW R 1200 R die Dauertest-Distanz von 50.000 Kilometern hinter sich gebracht. Und das – so viel sei schon verraten – weitgehend problemfrei.

Insofern könnte der schicke Roadster den angekratzten Ruf der Bayern rehabilitieren – wenn die Nackte sich auch in Kundenhand so vorbildlich verhalten hat. Das möchte MOTORRAD gern für die Abschlussbilanz wissen. Zuschriften – am besten mit Foto von Ihnen und der BMW R 1200 R – bitte an motorrad@motorpresse.de; Betreff: Dauertest-BMW R 1200 R.

