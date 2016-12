Mit der Euro 4-Norm für neu zugelassene Motorräder wird die Modelllandschaft für 2017 kräftig aufgemischt. Auf dem Stimmzettel für die Wahl zum Motorrad des Jahres 2017 stehen viele Neuheiten – und zum Glück noch einige liebe alte Bekannte.

Während der Vorarbeiten zur Leserwahl Motorrad des Jahres 2017 sah es eine Zeit lang so aus, als würde sich der Kreis der Kandidaten stark verringern. Am Ende erwies sich die Befürchtung als unbegründet: Auch in diesem Jahr stellen sich wieder 208 Motorräder und Roller zur Wahl. Und viele von den älteren Modellen, die 2017 mit Ausnahmegenehmigung oder als Tageszulassung abverkauft werden, dürften über kurz oder ein wenig länger in aufgefrischter Form wiederkommen. Eine so weit reichende Änderung wie die Umstellung auf Euro 4 ist eben nicht auf einen Schlag zu verarbeiten.

Nach wie vor besitzt die Motorradentwicklung also eine hohe Dynamik. Nach den Erfolgen der Ducati Scrambler-, BMW R nineT- und Triumph-Klassik-Modelle hat die Kategorie der "Modern Classics" am meisten davon profitiert. Und obwohl die Supersportler erneut weniger geworden sind, haben sie an technischer Raffinesse noch einmal deutlich zugelegt. MOTORRAD wünscht viel Spaß beim Entdecken der Neuheiten und viel Glück bei der Wahl.