Das MOTORRAD action team Programm 2017

Auf über 100 Seiten finden Auto- und Motorradfans alles, was das Herz begehrt: Perfektions- und Rennstreckentrainings, Offroad-Touren, Enduro- und Supermoto Camps, Motorradreisen in alle Welt, Oldtimer Rallyes, die Teilnahme am Lesercorso beim Oldtimer Grand Prix auf dem Nürburgring oder an den High Performance Days am Hockenheimring.

Die Saison 2017 garantiert viele Neuerungen in unserem Reiseangebot. Der Ferne Osten steht hoch in der Gunst unserer Kunden, weshalb neben Chinas tibetischen Provinzen auch eine Tour von China über Laos nach Kambodscha neu in unserem Fernreiseangebot ist, außerdem steuern wir das faszinierende Neuseeland an. Unser Europa-Angebot wird abgerundet durch eine fein ausgearbeitete Andalusien-Motorradreise, außerdem erweitern wir die Möglichkeiten für alle, die sich für Südosteuropa interessieren: Bosnien-Herzegowina und Bulgarien locken mit neuen Reisen. Beinahe schon Kultstatus genießt unsere anspruchsvolle Alpen-Challenge, weshalb wir uns zu einer zweiten Version entschieden haben, bei der sich natürlich ebenfalls alles um über 100 fantastische Pässe drehen wird.



Bei der Planung unseres Trainingsangebots stehen der Nürburgring mit dem GP-Kurs und der Nordschleife auf unserer Wunschliste, dazu natürlich der Hockenheimring, auf dem wir exklusiv Mitte März 2017 ein Supermoto- Training anbieten können. Außerdem setzen wir auf Bilster Berg, den beliebten Sachsenring und Oschersleben. Die ersten Termine werden wir ab Mitte Dezember veröffentlichen. An der bewährten Mannschaft mit über 35 Instruktoren und unseren Technikern rund um Jens Weichel (www.rennsportservice-ecki.de) ändern wir natürlich nichts. Außerdem sind wir sehr glücklich, dass die Rennleitung 110 auch 2017 für die Instruktion von Einsteigern bei unseren Renntrainings dabei sein wird. Fortsetzen werden wir die erfolgreichen Rennserien Triumph Street Triple-Cup, die Triumph-Challenge sowie die Trofeo Italiano, offen für alle sportlichen Motorräder aus Italien. Im MOTORRAD action team-Programm 2017 sollte für jeden das passende Angebot dabei sein. Wir freuen uns auf Sie!

Die Leidenschaft für das Automobil ist unser Antrieb. Dies spiegelt auch diese Broschüre wider, mit der wir Ihnen das Jahresprogramm für 2017 vorstellen. Diverse Fahrtrainings, die sehr beliebten Klassik Rallyes und Großveranstaltungen wie die High Performance Days und der auto motor und sport-Kongress zeugen von der Viel- falt der automobilen Themen in unserem Verlagshaus. Wir verknüpfen Tradition und Moderne.

Profitieren auch Sie als Leser von Engagement und Kompetenz der Mannschaft von auto motor und sport, Motor Klassik und sport auto! Wir freuen uns sehr darauf, Sie persönlich auf einer unserer Veranstaltungen begrüßen zu dürfen.

Viel Spaß mit unserem Programm 2017!

auto motor uns sport Trainings und Reisen

So erreichen Sie uns:

Telefon: 0711/182-1977

Fax: 0711/182-2017