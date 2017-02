Einfacher kommt Ihr kaum an ein nagelneues Superbike oder viele weitere tolle Zubehör- und Ausrüstungsteile im Gesamtwert von über 20 000 Euro. Einfach bei unserer Leserwahl mitmachen und mit etwas Glück könnt Ihr Euch über den Hauptgewinn, der neuesten Suzuki GSX-R 1000 mit variabler Ventilsteuerung freuen. Mit Eurer Wahl bestimmt Ihr die Top-Motorräder in den acht Kategorien 125er, Enduro/Supermoto, Adventure Sport, Crossover, Sportliche Allrounder, Naked Bikes, Sport-Motorrad bis 990 cm³ und Sport-Motorrad über 990 cm³. Seht Euch dazu die Modelle auf den Fotos in der Umfrage an.

Viel Glück und ein gutes Händchen bei der Leserwahl: