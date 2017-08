MOTORRAD überließ es den Anbietern, je eine Jacke und eine Hose aus ihrem ­Programm zu kombinieren – ob Leder mit Leder, Leder mit Jeans, komplett Jeans beziehungsweise mit Wachscotton, Canvas oder welchem auch immer in der Vintage-Retro-Szene akzeptierten Material. Die Kombis brauchten nicht wasserdicht zu sein, denn üblicherweise werden Retro-Klamotten kaum für lange Touren genutzt. Getestet und verglichen wurden die Retro-Kombis in zwei Preisklassen: bis 700 Euro (Gesamtpreis Kombi inklusive etwaiger Zusatzausstattung) und darüber.

Zu guter Letzt überprüften die Tester Wertigkeit und Ausstattung. Dazu wurden die Materialen und Verarbeitung genauestens in Augenschein genommen und verglichen, bei Leder und textilen Geweben ließen sich Qualitätsunterschiede ausmachen. Ausstattung und Verarbeitung flossen immerhin mit 20 Prozent in die Gesamtnote mit ein.

Der Preis für technische Bekleidung hängt manchmal nur an dünnen Fäden. Qualitätsunterschiede bei Textilgeweben und gegerbten Tierhäuten können Laien kaum erkennen.

Qualität und Preis

Die teuerste Lederjacke im Test kostet fünfmal so viel wie die billigste, auch bei den Hosen gibt es Preisunterschiede bis zu 350 Euro. Lässt sich alles nur mit entsprechend besserer Qualität erklären? Welche Faktoren spielen sonst noch mit? Eine Analyse.

Bei Modebekleidung stellt sich oft die Frage: Ist sie das Geld wert? Vor allem, wenn für manche Designer-Jeans ein halbes Monatsgehalt aufgerufen wird. Zwar existieren auch hier Qualitätsunterschiede (Langlebigkeit, Formstabilität, Farbechtheit etc.), aber solche Preise lassen sich kaum rational erklären. Anders bei technischer Bekleidung: Die Unterschiede bei Ausstattung, Materialgüte und Verarbeitung sind gravierender.

Beispiel Lederjacke: Die Häute für eine kos­tengünstige, also um 300 Euro teure Retro-Jacke stammen meist aus Südamerika und werden oft in Asien gegerbt. Fehler und Unschönheiten werden kaschiert, und die Jacke besteht oftmals nur aus eher kleinteiligen Stücken. Das Leder besitzt aber eine relativ hohe Stärke (um 1,0 mm) und bietet ordentliche Abrieb- und Reißfestigkeit, voll tauglich für Motorradjacken. Das Design entsteht am Computer, Schnittmuster können digital an die Fabrik des Konfektionärs gesendet werden.

Spezialisierte Dienstleis­ter in Pakistan, China, aber auch in Osteuropa bieten eine vergleichsweise günstige Produktion an, der Hersteller muss sich allerdings um die Qualitätssicherung kümmern – häufig schwierig bei großen räumlichen Distanzen und wird deshalb gerne vernachlässigt. Und die Rechnung geht meistens nur ab einer gewissen Mindeststückzahl auf. Klarer Vorteil für Branchengrößen.

Anders sieht es für einen Kleinsthersteller mit ökologischem und sozialem Anspruch aus, der mit vielfach höheren Einkaufspreisen und Produktionskosten pro Stück kalkulieren muss. Bei Top-Lederqualität aus europäi­schen Tierhäuten und Verwendung großflächiger Stücke davon sowie hochwertiger Metallreißverschlüsse, Druckknöpfe etc. liegen allein schon die Materialkosten für eine Jacke schnell bei über 300 Euro. Kommt noch eine Fertigung in einem EU-Land (eine Fabriknäherin in Portugal verdient 700 bis 900 Euro, in China nur rund 250 Euro) hinzu, treibt das die Kosten weiter nach oben.

Ähnlich sieht die Lage bei der Herstellung von Textilien, etwa Motorradjeans, aus. Entwickelt man eigene technische Gewebe, wird es meist teuer. Kauft der Hersteller hingegen in Massenfertigung hergestellte Fremdentwicklungen zu, diktiert die Bestellmenge den Preis.

Eine Jeans mit zugekaufter Kevlarschicht zu unterlegen, ist eine günstige Lösung. Aber keine schlechte, denn auch billigere Hosen können gute ­Sicherheit bieten und jahrelang halten. Schließlich fallen Kosten für Logistik, Marketing, Werbung und Vertrieb an, die bei exklusiven Nischenanbietern meistens anteilig höher ausfallen. Davon hat der Käufer erst mal wenig – außer einem vielleicht angesagten Markennamen mit damit verbundenem Image.

Also: Kritisch prüfen, ob der Nimbus auch gerechtfertigt ist, dann entscheiden, ob das Stück den Preis wert ist.