Textilkombi Rukka Thund-R

Einstieg in die Oberklasse

Motorradbekleidung von Rukka trägt traditionell große Zahlen auf den Preisschildern. Die neue Textilkombi Thund-R senkt die Hürde: 699 Euro kostet die Jacke, 579 Euro die Hose.

Rukka beschreibt seine Motorradbekleidung gern in Superlativen: "bestmöglicher Schutz", "maximaler Komfort", "perfekte Funktion" und "höchste Strapazierfähigkeit" attestiert der Hersteller seinen Anzügen mit dem Drei-Lagen-Laminat Gore-Tex Pro. Und all das soll auch für die Textilkombi Thund-R gelten, die ab sofort den Einstieg in Rukkas High-Performance-Liga markiert.

Jacke und Hose des Thund-R-Anzugs bestehen aus besagtem Dreilagenlaminat mit Cordura-Gewebe als Obermaterial und der als absolut wasserdichten versprochenen Gore-Tex Pro Shell als Klimamembran. Stretch-Einsätze an Unterarmen und Knien sowie Weitenverstellungen an Ärmeln, an Hüften und am Hosenbund sollen Sitz und Passform der Textilkombi Rukka Thund-R optimieren.

Rukka D3O Air Gelenkprotektoren an Knien und Ellbogen dämpfen die Schlagwirkung im Falle eines Falles; die Jacke hält außerdem Platz für einen Rückenprotektor vor.

Jacke und Hose der Rukka Thund-R sind mit einem herausnehmbaren Thermofutter ausgestattet, lange Reißverschlüsse an den Seiten der Jacke erlauben gründliche Belüftung. Halt auf der Sitzbank bietet das Keprotec-Antiglide an der Außenseite der Hose, das AirCushion System an der Innenseite wirkt als Klimapuffer und führt Kondenswasser ab. Ein weicher Neoprenkragen an der Jacke soll den Tragekomfort zusätzlich erhöhen. Vier wasserdichte Taschen bieten Platz für Geldbörse, Handy und andere Kleinigkeiten.

Ab Ende des Jahres gibt es die Thund-R Jacke in den Größen 46 bis 66, die Hose in den Normalgrößen 46 bis 62, in Überlänge von 48 bis 58 sowie mit kürzeren Beinen von 48 bis 66 – beide in Schwarz, die Jacke auf Wunsch mit neongelben Applikationen. Die unverbindlichen Preisempfehlungen lauten 699 bzw. 579 Euro.

Die neue Textilkombi Rukka Thund-R wird auf der INTERMOT am Stand der L-Fashion Group (Halle 6, B-031) zu sehen sein.