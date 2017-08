Motorrad-Fans dürfen sich über viele Motorrad-Neuheiten freuen, denn die ersten Modelle des 2018er-Jahrgangs stehen zum Kawasaki-Septemberfest schon in den Verkaufsräumen. Wer also sein Wunschmodell 2017 nicht bekommen hat, kann jetzt frühzeitig zugreifen und sich vielleicht sogar eine der neuen Farben aussuchen. Beispielsweise wird es die Kawasaki Z 650 2018 in typischen Kawasaki-Grün geben. Auch gebrauchte Exemplare stehen zum Verkauf bereit.



Bei allen teilnehmenden Händlern verlost Kawasaki außerdem 1.000 Party-Pavillons. Ob die Gewinner darin eigene Partys feiern, ihre Motorräder darin parken oder etwas ganz anderes damit unternehmen, bleibt natürlich ihnen überlassen.