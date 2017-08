Triumph lädt zum Gentleman’s Ride 2017

Am 24. September 2017 treffen sich weltweit fesch gekleidete Motorradfahrerinnen und Motorradfahrer, um am 6. Distinguished Gentleman's Ride teilzunehmen. Bei einer gemeinsamen Sternfahrt sammeln die Teilnehmer Spendengelder für die Männergesundheit. „In diesem Jahr rechnen wir mit rund 60.000 Teilnehmern in 600 Städten“, erklärt Uli Bonsels, Pressesprecher bei Triumph Motorrad Deutschland.

Ziel ist es 2017 eine Spendensumme von 5 Millionen Dollar zu erreichen. Triumph möchte mit dieser Veranstaltung ein Zeichen für die Männergesundheit setzen, denn die Spenden sollen speziell für Männererkrankungen gesammelt werden, wie beispielsweise Prostatakrebs.