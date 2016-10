MotoGP 2016 in Motegi, Japan

Marc Marquez holt den WM-Titel

Im Zeichen des M: In Motegi sichert sich Marc Marquez mit seinem ersten Platz vorzeitig den MotoGP-WM-Titel der Saison 2016.

Da sich erst Valentino Rossi und dann Jorge Lorenzo aus dem Rennen in Motegi stürzten, konnte Marc Marquez nicht nur den ersten Platz feiern, sondern auch gleich vorzeitig den Weltmeister-Titel. "GIVE ME 5" steht auf dem T-Shirt, das er sich nach dem rennen übergezogen hatte. 2010 gewann er die 125 ccm-Klasse, 2012 den WM-Titel in der Moto2 und den Titel der Königsklasse holte er sich 2013, 2014 und 2016. Wir gratulieren dem jungen Kerl ganz herzlich und wünschen uns für die letzten drei Rennen dieser Saison trotzdem noch packende Wochenenden.

Startaufstellung

1. Valentino Rossi

2. Marc Marquez

3. Jorge Lorenzo

4. Andrea Dovizioso

5. Cal Crutchlow

6. Aleix Espargaró

7. Maverick Vinales

8. Hector Barbera

9. Pol Espargaró

10. Danilo Petrucci

11. Scott Redding

12. Alvaro Bautista

13. Stefan Bradl

14. Jack Miller

15. Bradley Smith

16. Katsuyuki Nakasuga

17. Yonny Hernandez

18. Esteve Rabat

19. Eugene Laverty

20. Loris Baz

21. Mike Jones

22. Hiroshi Aoyama

MotoGP Ergebnis

1. Marc Marquez

2. Andrea Dovizioso

3. Maverick Vinales

4. Aleix Espargaró

5. Cal Crutchlow

6. Pol Espargaró

7. Alvaro Bautista

8. Danilo Petrucci

9. Scott Redding

10. Stefan Bradl

11. Katsuyuki Nakasuga

12. Yonny Hernandez

13. Bradley Smith

14. Esteve Rabat

15. Hiroshi Aoyama

16. Loris Baz

17. Hector Barbera

18. Mike Jones

Nicht klassifiziert:

Valentino Rossi

Jorge Lorenzo

Jack Miller

Eugene Laverty

Daniel Pedrosa

Moto2 Ergebnis

1. Thomas Lüthi

2. Johann Zarco

3. Franco Morbidelli

4. Takaaki Nakagami

5. Sandro Cortese

6. Simone Corsi

7. Mattia Pasini

8. Julian Simon

9. Marcel Schrötter

10. Xavier Simeon

11. Xavier Vierge

12. Luca Marini

13. Hafizh Syahrin

14. Tetsuta Nagashima

15. Isaac Vinales

16. Edgar Pons

17. Jesko Raffin

18. Ratthapark Wilairot

19. Remy Gardner

20. Alex Rins

21. Naomichi Uramoto

22. Taro Sekiguchi

Nicht klassifiziert:

Sam Lowes

Álex Márquez

Lorenzo Baldassarri

Jonas Folger

Danny Kent

Axel Pons

Ikler Lecuona

Robin Mulhauser

Miguel Oliveira

Moto3 Ergebnis

1. Enea Bastianini

2. Brad Binder

3. Nicoló Bulega

4. Philipp Öttl

5. Fabio Di Giannantonio

6. Francesco Bagnaia

7. Livio Loi

8. Fabio Quartararo

9. Joan Mir

10. Niccolo Antonelli

11. Lorenzo Dalla Porta

12. Adam Norrodin

13. Jakub Kornfeil

14. Albert Arenas

15. Tatsuki Suzuki

16. Jules Danilo

17. Marcos Ramirez

18. Bo Bendsneyder

19. Khairul Idham Pawi

20. Fabio Spiranelli

21. Lorenzo Petrarca

22. Darryn Binder

23. Maria Herrera

24. Andrea Migno

25. Juan Francisco Guevara

26. Shizuka Okazaki

Nicht klassifiziert

Hiroki Ono

Jorge Martin

Andrea Locatelli

Aron Canet

Stefano Valtulini

Jorge Navarro

John McPhee

Rei Sato