Valentino Rossi hat seinen ersten Sieg in der MotoGP-Saison 2017 eingefahren. Bei schwierigen Bedingungen inklusive Regen und Bike-Wechsel setzte sich der italienische Altmeister beim GP in Assen gegen Danilo Petrucci und Marc Marquez durch. Andrea Dovizioso fuhr mit seiner Ducati auf den 5. Platz und übernahm damit die Führung in der Gesamtwertung. Maverick Vinales stürzte, was Dovizioso in die Karten spielte. Jorge Lorenzo kam mit den Bedingungen in Assen hingegen gar nicht zurecht, wurde vom Führungsduo überrundet und landete am Ende auf Platz 15.

Ähnlich bitter verlief das Rennen für Johann Zarco, der von der Pole Position ins Rennen gestartet war und bis zum Bike-Wechsel eigentlich gut unterwegs war. Der Franzose entschied sich allerdings zu früh für den Bike-Wechsel - die Strecke war noch nicht nass genug -, fuhr als erster Pilot an die Box und landete am Ende auf Platz 14.