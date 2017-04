Maverick Vinales, von Rang 2 gestartet, fuhr nur eine komplette Runde, verlor in der zweiten die Front und flog, auf Position 4 liegend, aus dem Rennen. Dani Pedrosa startete von Platz 4, übernahm direkt die Führung und wechselte sich mit Marquez an der Spitze ab.

Valentino Rossi startete von P3 und folgte den beiden Hondas mit etwas Abstand. Johann Zarco, von P5 gestartet, setzte in der 7. Runde an, um Rossi innen zu überholen. Der hatte keine andere Möglichkeit, dem engagierten Rookie auszuweichen, als eine Abkürzung zu nehmen, die ihn näher an die beiden Honda-Fahrer brachte. Deshalb brummte die Rennleitung dem Doctor eine Zeitstrafe von 0,3 auf. Dafür hatte er Verständnis, für Zarcos Manöver allerdings nicht: "Für mich war die Strafe von heute nicht korrekt, denn ich hatte nur zwei Möglichkeiten: schneller oder stürzen. Aber das Problem war nicht die Rennleitung, Zarco war das Problem. Er ist sehr schnell, er fährt sehr gut und hat ein großes Potential, aber es ist nicht die Moto2 und wenn Du überholen willst musst Du es auf eine andere Art und Weise tun. Er macht das immer auf den letzten Moment. Er muss sich etwas beruhigen."

Die Wut hielt sich bei Valentino Rossi aber in Grenzen, denn mit dem zweiten Platz übernimmt er die WM-Führung.