Von Startplatz elf wird Jonas Folger am Sonntag um 21:00 Uhr ins Rennen gehen. Nach dem guten Saisonauftakt in Qatar zeigte sich der deutsche MotoGP-Rookie mit Startplatz elf beim großen Preis von Argentinien allerdings nicht ganz zufrieden. Immerhin landete Folger im Qualifying in Termas de Rio Hondo vor seinem Teamkollegen Johann Zarco, der am Sonntag von Startplatz 14 ins Rennen geht. Nach hervorragenden Leistungen in den freien Trainings hat Folger allerdings vielversprechende Aussichten auf eine gute Platzierung im Rennen am Sonntag.