Platz vier im ersten freien Training; Platz acht im zweiten freien Training; Platz 15 im dritten freien Training und Platz sechs im vierten freien Training! Für Jonas Folger verliefen die Trainings-Sessions in Argentinien relativ vielversprechend. Nach den guten Leistungen bei den Trainingsläufen musste sich der deutsche MotoGP-Rookie im Qualifying allerdings mit einem eher enttäuschendem elften Startplatz zufrieden geben. Besser lief es am späten Samstag-Abend für den amtierenden Weltmeister Marc Marquez. Der junge Spanier sicherte sich bei schwierigen Bedingungen den ersten Startplatz. Dahinter landete überraschend der Tscheche Karel Abraham. Nicht weniger überraschend lautet der Drittplatzierte im Qualifying in Termas de Rio Hondo: Cal Crutchlow.