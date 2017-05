Dani Pedrosa hat das MotoGP-Rennen in Jerez souverän für sich entschieden. Nach der Pole Position im Qualiyfing ließ sich der Spanier den Sieg am Sonntag nicht mehr nehmen. Auf dem zweiten Platz landete Repsol-Teamkollege Marc Marquez; Dritter wurde Jorge Lorenzo. Und wie lief das Renn-Wochenende in Jerez aus der Sicht der deutschen Piloten?

MotoGP: Folgers erfolgreicher Fight gegen Rossi In der MotoGP landete Jonas Folger auf einem guten achten Platz. Besonders stolz war der deutsche MotoGP-Rookie auf den gewonnenen Fight mit MotoGP-Legende Valentino Rossi gegen Ende des Rennens. Über sein drittes Top-10-Ergebnis in dieser Saison konnte sich Folger trotzdem nicht so richtig freuen: Es ist zwar ein grossartiges Gefühl, Valentino Rossi in einem Rennen geschlagen zu haben, doch über mein drittes Top-10-Ergebnis kann ich mich ehrlich gesagt nicht richtig freuen. Ich bin am Start gut weggekommen, aber in den ersten Runden war es unglaublich schwierig andere Fahrer zu überholen. Wir haben große Probleme, wenn ich bei einem Überholvorgang die Bremse löse, dass ich im nächsten Augenblick die Linie nicht mehr halten kann. Es ist einfach unmöglich, sicher zu überholen. Das war extrem schade, weil unsere Pace erneut wieder richtig stark war. Wir waren nicht weit von Maverick Vinales entfernt. Leider habe ich aber zwei schwere Fehler gemacht, als ich jeweils einmal gerade aus musste. Diese Probleme müssen wir schnellstens in den Griff bekommen, nachdem wir immer in der Anfangsphase viel Zeit verlieren. Als ich später Valentino vor mir sah, habe ich hart gepusht, um ihn einzuholen. Ich habe jedoch schnell gemerkt, dass er mit den gleichen Problemen zu kämpfen hat. Letztendlich hat es super funktioniert, mich an ihm vorbei zu bremsen und in den anschließenden zwei Runden bin ich nochmals richtig ans Limit gegangen, um einen Vorsprung herauszufahren. Das war sicher das Highlight dieses Rennens. Auf der anderen Seite wurmt es mich ein wenig, dass Johann erneut wieder um einiges schneller war. An Maverick hätte ich vielleicht ohne meine Fehler dranbleiben können. Doch Johann war eindeutig schneller und er ist in der Anfangsphase extrem stark. Ich weiss nicht was er macht. Wenn er attackiert, ist er auch sicher und trifft immer die Linie. (Quelle: Offizielle Homepage von Jonas Folger).

Moto2: Schrötter in den Top 10, Cortese raus Während Sandro Cortese in Jerez in der neunten Runde ausschied, kam Marcel Schrötter auf dem sechsten Platz über die Ziellinie. Bereits beim letzten Rennen in Texas landete Schrötter in der Top-10. So kann es aus Sicht des Deutschen gerne weitergehen. In der Gesamtwertung verbesserte sich Schrötter mit nun 23 Punkten auf den elften Platz.

Moto3: Öttl stürzt und erleidet Schlüsselbeinbruch Ganz bitter verlief das Wochenende für Philipp Öttl. Der deutsche Moto3-Pilot stürzte am Samstag im Qualifying und zog sich einen dreifachen Schlüsselbeinbruch zu. An einen Start am Sonntag war somit nicht zu denken. Ob Öttl beim nächsten Rennen in Le Mans am 21. Mai 2017 starten kann, entscheidet sich erst nach der Operation. Die Chancen dürften allerdings nicht allzu gut stehen. Wir wünschen in jedem Fall eine schnelle Genesung.

MotoGP-Ergebnisse - Jerez Dani Pedrosa Marc Marquez Jorge Lorenzo Johann Zarco Andrea Dovizioso Maverick Vinales Danilo Petrucci Jonas Folger Aleix Espargaro Valentino Rossi Scott Redding Hector Barbera Loris Baz Bradley Smith Karel Abraham Sam Lowes Takuya Tsuda Nicht klassifiziert: Andrea Iannone

MotoGP-Gesamtwertung Valentino Rossi - 62 Punkte Maverick Vinales - 60 Punkte Marc Marquez - 58 Punkte Dani Pedrosa - 52 Punkte Andrea Dovizioso - 41 Punkte Johann Zarco - 35 Punkte Cal Crutchlow - 29 Punkte Jonas Folger - 29 Punkte Jorge Lorenzo - 28 Punkte Danilo Petrucci - 26 Punkte Scott Redding - 26 Punkte Jack Miller - 21 Punkte Aleix Espargaro - 17 Punkte Alvaro Bautista - 14 Punkte Loris Baz - 12 Punkte Hector Barbera - 12 Punkte Andrea Iannone - 9 Punkte Karel Abraham - 9 Punkte Tito Rabat - 8 Punkte Alex Rins - 7 Punkte Bradley Smith - 3 Punkte Pol Espargaro - 2 Punkte

Moto2-Ergebnisse - Jerez Alex Marquez Francesco Bagnaia Miguel Oliveira Mattia Pasini Luca Marini Marcel Schrötter Dominique Aegerter Thomas Lüthi Jonny Hernandez Axel Pons Lorenzo Baldassarri Jorge Navarro Hafizh Syahrin Ricard Cardus Tetsuta Nagashima Fabio Quartararo Edgar Pons Isaac Vinales Xavier Simeon Jesko Raffin Takaaki Nakagami Remy Gardner Axel Bassani Federico Fuligni Stefano Manzi Andre Locatelli Nicht klassifiziert: Sandro Cortese

