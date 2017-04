Zuerst erwischte es Jorge Lorenzo, dann den bis dahin dominierenden Marc Marquez. Das MotoGP-Rennen in Termas de Rio Hondo begann ereignisreich. Nach dem Sturz von Marquez übernahm Maverick Vinales die Führung beim Grand Prix von Argentinien und ließ sich diese auch nicht mehr nehmen. Der junge Spanier hatte sich während des gesamten Renn-Wochenendes in einer hervorragenden Form präsentiert. Der einzige deutsche MotoGP-Pilot Jonas Folger sammelte in seinem zweiten Rennen in der Königsklasse die nächsten Punkte und landete nach einem guten Rennen auf dem sechsten Platz.