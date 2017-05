Maverick Vinales startete in Le Mans von der Pole Position und fuhr auf Rang 1. Valentino Rossi hätte ihm in der letzten Runde noch P1 wegschnappen können, machte aber zwei Fehler in der letzten Runde. Der 2., bisher ungeklärte Fehler (das Hinterrad rutschte weg), führte zum Sturz in der letzten Runde. Damit ist Vinales nun wieder WM-Führender, vor Pedrosa, Rossi, Marquez und Zarco. Johann Zarco, in der WM-Wertung auf dem 5. Platz, fuhr bei seinem Heim-Grand Prix in Le Mans auf den 2. Platz! Dani Pedrosa sicherte sich den 3. Rang und liegt in der Gesamtwertung 17 Punkte hinter Vinales.