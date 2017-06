+++ Update vom 1. Juni: Valentino Rossi ist fit für seinen Start in Mugello. Das befanden der medizinische Direktor der FIM, Dr. Giancarlo Di Filippo, sowie der zuständige Mediziner des Mugello Circuit, Dr. Remo Barbagli und der medizinische Direktor der MotoGP, Dr. Angel Charte. Vale startet morgen also wie alle anderen Fahrer mit den freien Trainings ins Rennwochenende. +++

+++ Update vom 26. Mai: Der Motocross-Unfall hat dem MotoGP-Star seinen Humor nicht genommen. Offenbar noch im Krankenhaus posierte Rossi grinsend für ein Selfie mit Krankenschwestern. Die italienische Zeitung „Rimini Today“ hat das Foto auf ihrer Website (riminitoday.it) veröffentlicht. Trotz der Dioden auf dem Oberkörper scheint „The Doctor“ in der ihm eigenen Art damit sagen zu wollen, dass es ihm gut geht und er bei seinem Heim-Grand Prix am Pfingstwochenende in Mugello natürlich am Start stehen wird. Rossis Yamaha-Team bestätigte über Twitter, der Italiener habe kaum mehr Schmerzen und es seien keine Komplikationen zu erwarten. +++

Nach dem tragischen Unfalltod Nicky Haydens liegen die Nerven in der Rennsportszene blank. Umso mehr schockt nun die Meldung vom Motocross-Unfall Valentino Rossis am Donnerstag, 25. Mai. Doch Yamaha gibt bereits leichte Entwarnung.

Nach ersten ärztlichen Erkenntnissen, so Yamaha, hat sich der neunfache Weltmeister bei einem Trainingssturz auf dem Gelände des Motorcross-Clubs Cavallara in Mondavio, unweit von Rossis Wohnort Tavullia, Verletzungen im Bereich von Rumpf und unterem Rücken zugezogen, jedoch keinerlei Knochenbrüche oder schwere innere Verletzungen. Laut Presseberichten hat der 38-jährige Rossi die Nacht im Krankenhaus von Rimini verbracht. Ein weiteres ärztliches Bulletin zum Gesundheitszustand des Ex-Weltmeisters hat Yamaha für heute Mittag, 26. Mai, angekündigt.