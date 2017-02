Für die MotoGP-Saison 2017 erwarten uns einige Veränderungen. Neben zahlreichen Fahrerwechseln geht mit Red Bull KTM Factory Racing das nächste Werksteam an den Start. Für ihre erste MotoGP-Saison sicherten sich die Österreicher die Dienste von Pol Espargaro und Bradley Smith.

Bei den Top-Teams der vergangenen Saison gibt es ebenfalls prominentene Wechsel: Jorge Lorenzo verließ Yamaha zugunsten von Ducati. Für ihn musste Andrea Iannone Platz machen, der dafür zum Suzuki-Werksteam wechselte. Den Platz von Lorenzo bei Yamaha nimmt Maverick Viñales ein, der in der letzten Saison noch für Suzuki Punkte gesammelt hat. Beim Honda-Werksteam bleibt alles beim Alten: Weltmeister Marc Márquez und Dani Pedrosa werden 2017 für Repsol Honda an den Start gehen.

Auch aus deutscher Sicht hat sich einiges geändert: Stefan Bradl hat Aprilia verlassen und geht in diesem Jahr in der Superbike-WM an den Start. Dafür steigt Jonas Folger aus der Moto2 in die Königsklasse auf und wird Teamkollege vom amtierenden Moto2-Champion Johann Zarco bei Monster Yamaha Tech3. Bei den Strecken hat es keine Veränderungen gegeben. Sämtliche Strecken, die in der vergangenen Saison im Terminkalender vertreten waren, werden auch 2017 mit dabei sein. Der große Preis von Deutschland auf dem Sachsenring wird am 2. Juli 2017 stattfinden. Nach dem Deutschland-GP geht die MotoGP in die Sommerpause.