Bei einem Heiratsantrag sollte alles passen – romantisches Ambiente, stimmige Worte, die richtigen Anziehsachen. Ein Multituch würde wenig Funktion bieten. Obwohl …, manchmal entsteht durch eine Verschleierung ja eine besondere, libidinöse Anziehungskraft. Richtig gute Tücher und Halskrausen sitzen ohnehin so bequem und kaum spürbar, dass der Träger nach dem Absteigen vom Motorrad es nicht einmal bemerken könnte, dass da noch was im Gesicht hängt. Ob die Angebetete das nun attraktiv fände oder nicht, sei dahingestellt. Aber zumindest spräche es für ein richtig prima gemachtes Produkt. Wir testeten die Wirkung von Hals- und Gesichtsschützern lieber in der Motorradpraxis und gingen auf Tour mit 13 Halskrausen, Masken und Multitüchern. Die sich konzeptionell unterscheiden, weswegen die Frage nach der Vergleichbarkeit durchaus berechtigt ist. Schließlich kann ein hauchdünnes Tuch bei Minusgraden nur geringe Hilfe leisten, während der mit Membran ausgestattete Riesenlatz auf dem Weg zum Badesee bei Außentemperaturen von über 30 Grad eher fehl am Platz wäre. Doch egal welche Stärken und welche Auslegung das jeweilige Produkt hat: Es kann nur wirken, sofern man es immer griffbereit hat und anzieht. Wir suchten deshalb nach dem optimalen, kompakten Alleskönner, der immer auf Tasche ist. Einer, der sich gut in einer Kombi, im Tankrucksack oder unter der Sitzbank verstauen lässt und der ein möglichst breites Schutzspektrum bietet.

Jede Jahreszeit hat ihre besonderen Anforderungen Denn wie sieht die übliche Saison eines Motorradfahrers aus? Im Frühjahr mit zu ersten Ausfahrten anregenden Sonnenstrahlen kann es in den Morgen- und Abendstunden empfindlich kalt auf dem Moped werden. Bei Landstraßentouren kühlt es am Hals dann durch den sogenannten Windchill-Effekt schnell mal auf null Grad runter. Winddichte Membranen und leicht wärmendes Material wie Fleece oder Wolle sind dann von Vorteil. Im Sommer mit vermehrtem Insektenflug schützen Multitücher Hals und Gesicht vor Einschlägen durch fliegendes Viehzeugs und im schlimmsten Fall sogar vor Stichen. Das Textil sollte aber eine ordentliche Belüftung zulassen. Fühlt man sich als Fahrer schwitzig und eingeengt, wirkt das negativ auf die Konzentration beim Fahren und somit auch auf die aktive Sicherheit. Im Herbst gerät der Fahrer des Öfteren in Regenschauer. Je nach Material wärmen Krausen, Lätze und Tücher jedoch selbst bei Nässe ganz erklecklich. So vermeidet man Halsentzündungen und Erkältungen, die man sich mitunter schon bei einer nur wenige Kilometer kurzen Motorradfahrt gerne mal einfängt. Denn am Hals verlaufen die Arterie Carotis und die Vene Jugularis knapp unter der Hautoberfläche. Ähnlich wie bei einem Ölkühler am Motorrad wird dort durch den Fahrtwind extrem viel Wärme abgeführt. Für die wenigen unerschrockenen Winterfahrer empfehlen sich übrigens bauschige Thermo-Krausen. Diese würden anlässlich unseres hier vorliegenden Allrounder-Vergleichs allerdings wohl eher als unpassend gelten.

Sitzt, passst, wackelt und hat Luft? Anproben und Fahrten gehören zum Testprogramm. So testet MOTORRAD Bereits im Frühjahr gingen die 13 Halskrausen, Masken und Multitücher auf die Reise nach Südfrankreich und wurden dort direkt miteinander verglichen. Über die ganze Restsaison hinweg sollten sie sich zudem weiterhin bewähren.Der erste Prüfpunkt: die Ausstattung. Wie umfangreich sind die Produkte mit speziellen Materialien wie etwa windbrechenden Membranen und Fixierungen, Belüftungen etc. ausgerüstet? Taugt die Ausstattung auch in der Fahrpraxis? Verarbeitung und Qualität der Stoffe sind außerdem entscheidend. Manche Textilien bilden bereits nach kurzer Tragezeit verknotete Fusseln, auch Pilling genannt. Das ist unschön und zeugt nicht gerade von guter Haltbarkeit des Produkts, welches man als Vielfahrer mitunter ja fast täglich benutzt. Ebenfalls schlecht: wenn der Schützer schnell an Form verliert. Eine dauerhaft gute Passform hat nämlich entscheidenden Einfluss auf den Tragekomfort. Scheuert und drückt es irgendwo, wirkt es gerade an sehr sensitiven Hals- und Gesichtspartien besonders störend. Voraussetzung für guten Sitz sind gelungene Proportionen, also ein sehr körpernaher Schnitt. Die Passform überprüften verschiedene Tester mit ausgewählt unterschiedlichen Hals- und Kopfformen. Sitzt ein Teil nur mäßig, hat das auch direkte Auswirkungen auf den Wetterschutz und die Klimatisierung. Denn was man garantiert nicht braucht, ist: wenn der Fahrtwind am Tuch vorbei reinpfeift. Oder wenn man kaum atmen kann durch ein zu eng anliegendes und dichtes Material ohne Belüftungslöcher. Extrapunkte gab es bei einer leichten Regenausrüstung (Imprägnierung). Auch wichtig: die Handhabung. Geht An- und Ausziehen leicht, und wie kompakt lässt sich das textile Teil verstauen? Aus allen Testkriterien ergab sich die Gesamtnote.

Buff Bandana Windproof. Buff Bandana Windproof Anbieter: Buff Deutschland, Tel. 0 89/4 27 17 60, www.buff.eu Preis: 42,95 Euro (in abgebildetem Dekor „Aldor“) Größen: S/M, L/XL Material: Poly­ester Herstellungsland: Spanien Plus: Sehr gelungen proportioniert; prima ausgearbeitete Nasen-Kinn-Partie, schmiegt sich gut an, schützt vorbildlich vor Zugluft; trägt dünn auf, angenehmer Mikrofleece; Belüftung super, Atemluft staut sich nicht auf; guter Kragensitz und komfortables Zusatzpolster unterm Helm-Kinnriemen; klasse Schutz durch Windstopper-Membran; leicht unterzubringen durch kompaktes Staumaß Minus: Flattert leicht ab 80 km/h; für kalte Tage etwas geringe Isolation Fazit: Erste Wahl für Jethelm-Träger! Die Maske Buff Bandana Windproof mit luftdurchlässigem Ausschnitt an der Nase bietet besten Gesichtsschutz bei höchstem Tragekomfort. Prima. MOTORRAD-Urteil: gut

Buff Windproof. Buff Windproof Anbieter: Buff Deutschland, Tel. 0 89/4 27 17 60, www.buff.eu Preis: 35,95 Euro (in abgebildetem Dekor „Gradient“) Größen: uni Material: Polyester Herstellungsland: Spanien Plus: Geschmeidiges Tuch, eng anliegend, sehr elastisch, dadurch nahezu perfekte Passform; Atmen durch Tuch gut möglich; langer Schlauch, kann bedarfsweise auch über der Nase bequem getragen werden; im Halsbereich sehr effizienter Schutz durch Windstopper-Membran, angenehm hautfreundlicher Mikrofleece; feine Verarbeitung, hochwertige Ausstattung; extrem vielseitig verwandelbar und gut einzusetzen Minus: Etwas voluminös (etwa wie ein Paar Skisocken); für Sommerhitze etwas zu warm Fazit: Das recht teure, aber hervorragend geschnittene und verarbeitete Schlauchtuch Buff Windproof ist jeden Cent wert. Es passt wirklich zu fast jedem Anlass und für jede Fahrertype. MOTORRAD-Urteil: sehr gut

Büse Halswärmer winddicht. Büse Halswärmer winddicht Anbieter: Heino Büse MX Import, Tel. 0 24 71/1 26 90, www.buese.com Preis: 24,95 Euro Größen: S/M, L/XL Material: Polyester, Polyurethan Herstellungsland: Pakistan Plus: Wärmeleistung gut, kuscheliges Fleecefutter; ordentliche Abdeckung von Brust- und Schulterbereich, liegt flach unter der Jacke an und verrutscht auch bei dynamischen Bewegungen nicht so leicht; Nähte sauber verarbeitet, ausgestattet mit winddichtem Material Minus: Oben zu weit geschnitten, im Gesicht zu lasche Passform, in Fahrt kann je nach Kopfform unangenehme Zugluft entstehen; deutlich spürbare Flatterneigung ab 80 km/h; nur mittelmäßiges Packmaß Fazit: Der Halswärmer von Büse versteht sich in erster Linie als zusätzlicher Wetterschutz für Tourenkombis, die im Brust- und Halsbereich nicht ausreichend winddicht sind. Ordentlich. MOTORRAD-Urteil: befriedigend

Dane Kolding. Dane Kolding Anbieter: Motoport, Tel. 0 44 56/89 95 71 00, www.motoport.de Preis: 29,95 Euro Größen: S, M, L Material: Polyester, Polyure­than Herstellungsland: Vietnam Plus: Bleibt auch bei höheren Geschwindigkeiten über 130 km/h an Ort und Stelle, keinerlei Flatterneigung; solide und sauber verarbeitet; wärmt gut am Hals, flauschiger Fleece; guter Sitz und ordentliche Abdeckung im Nackenbereich Minus: Starke Wulstbildung, störende Nahtkante im Gesicht, verschiebt sich schon bei leichten Kopfbewegungen, Nase liegt dann ungeschützt frei; Einstieg und sauberes Anlegen unter der Jacke etwas beschwerlich; für sommerliches Wetter überdimensioniert Fazit: Danes Halskrause Kolding könnte Tourenfahrern zusagen, die gerne lange Strecken am Stück oder auf der Autobahn fahren. Für den Alltag und kurze Ausflüge ist sie zu unpraktisch. MOTORRAD-Urteil: befriedigend

Difi Multituch. Difi Multituch Anbieter: Motoport, Tel. 0 44 56/89 95 71 00, www.motoport.de Preis: 14,95 Euro Größen: uni Material: Poly­ester Herstellungsland: China Plus: Ultrakompaktes Staumaß, kaum voluminöser als ein Brillenputztuch; sehr elastisch, liegt eng an, trägt nicht auf; dünner Stoff lässt Atemluft fast ungehindert durch und trocknet schnell; guter Insektenschutz für Hals und Gesicht bei sommerlichen Fahrten Minus: Bei Hitze leicht kitzeliges, synthetisches Gefühl auf der Haut; bei Temperaturen unterhalb von 15 C° unzureichende Wärmeleistung bei längeren Überlandtouren, kaum Schutz vor Fahrtwind, insgesamt begrenztes Einsatzspektrum; simple Ausstattung Fazit: Klassisches, handliches Schlauchtuch. Der Stoff des Difi Multituchs kann aber qualitativ nicht besonders überzeugen. Als leichtes unkompliziertes Teil für den Sommer okay. MOTORRAD-Urteil: befriedigend

H.A.D. Merino Black. H.A.D. Merino Black Anbieter: Pro Feet Functional Wear, Tel. 0 61 84/20 58 60, www.had-originals.com Preis: 19,95 Euro Größen: uni Material: Merinowolle Herstellungsland: Deutschland Plus: Liegt straff an, engt jedoch in keiner Weise ein; Wollmaterial wärmt gut bei Fahrten unter 15 °C, bei Touren um 25 °C aber nicht schwitzig; lässt Atemluft ungehindert durch, Visier oder Brillengläser beschlagen nicht; sehr einfache Handhabung, Überstreifen und Abnehmen mit einem Handgriff; zusammengerollt kaum größer als eine Packung Taschentücher; gut verarbeitet Minus: Sitzt je nach Kinn- und Nasenpartie und bei schmalen Hälsen etwas locker und kann mitunter in Fahrt verrutschen; geringer Windschutz Fazit: Das gewiefte Multituch Merino Black H.A.D. aus deutscher Produktion punktet mit wärmender Wolle und super Preis. Klein, kompakt, geschmeidig – das Teil für alle Tage! MOTORRAD-Urteil: gut

Held Sommer-Halswärmer 9056. Held Sommer-Halswärmer 9056 Anbieter: Held, Tel. 0 83 21/6 64 60, www.held.de Preise: 7,95/9,95 Euro (uni/Dekor) Größen: S, L Material: Poly­ester Herstellungsland: China Plus: Schützt effektiv vor Insekten; Hals und Gesicht werden komfortabel abgedeckt; lässt sich sehr klein einrollen und völlig unproblematisch in fast jeder Jacken- oder Hosentasche verstauen; sehr elastisch, daher anpassungsfähig; hauchdünnes Gewebe, trocknet schnell; Passform gut Minus: Einfach ausgestattet, Tuch fühlt sich auf Haut synthetisch an; wärmt bei Touren im Frühling und Herbst kaum ausreichend, lässt Fahrtwind komplett durch; zu wenig multifunktionell Fazit: Klein, aber nicht gerade oho, sondern eher Standardware. Aber das Held Multifunktional Halstuch ist vergleichsweise preisgünstig. Gut für den Sommer oder als Ergänzung. Passt. MOTORRAD-Urteil: befriedigend

Probiker Hals- und Gesichtsschutz. Probiker Hals- und Gesichtsschutz Anbieter: Detlev Louis, Tel. 0 40/73 41 93 60, www.louis.de Preis: 14,99 Euro Größen: S/M, L/XL Material: Polyester, Polyamid Herstellungsland: China Plus: Breiter, gut eng anliegender Brustlatz, absolut winddicht; zugluftfreier Übergang zwischen Jacke und Helm; praktisch durch perforierten Mundbereich; Membranausstattung Minus: Fleece-Stoff mit filzigem Griff; sehr enger Einstieg, für Brillenträger schwierig; bei Temperaturen über 20 °C schnell schwitziges Tragegefühl, für Sommer kaum geeignet; Packmaß ­mäßig; sitzt im Nackenbereich nicht besonders gut, wirft Falten, Nase liegt frei und ist nicht ­geschützt Fazit: Der etwas unpraktische und wenig alltagstaugliche Hals- und Gesichtsschutz von Probiker schützt eher den Hals und die Brust. Noch okay für Touren in der Übergangszeit. MOTORRAD-Urteil: befriedigend

Restless Halswärmer Classic. Restless Halswärmer Classic Anbieter: Restless, Tel. 0 89/7 60 87 03, www.restless.de Preis: 24,95 Euro Größen: XS bis XXL Material: Polyester, Polyamid Herstellungsland: Tschechien Plus: Prima Verarbeitung; angenehm flauschiger Fleece; winddicht und wärmend; eignet sich gut als Extra-Isolierung bei weit geschnittenem Jackenkragen; in sehr vielen Größen erhältlich Minus: Abdeckung insgesamt bescheiden, Gesicht liegt komplett frei, Brustbereich fällt eher klein aus; je nach Kopfform kann Zugluft den Kinnbereich relativ schnell auskühlen; sehr umständlich beim Anlegen, Klettverschluss bei angezogener Jacke umständlich zu verschließen; nicht sommertauglich; schlecht zu verstauen Fazit: Den Restless Halswärmer Classic gibt es schon seit Jahren. Bewährt, aber das Konzept ist in die Jahre gekommen – zu sperrig und wenig effizient, um als Allrounder zu überzeugen. MOTORRAD-Urteil: ausreichend

Restless Face Mask Extreme. Restless Face Mask Extreme Anbieter: Restless, Tel. 0 89/7 60 87 03, www.restless.de Preis: 29,90 Euro Größen: S bis XL Material: Polyester, Polyamid Herstellungsland: Tschechien Plus: Guter Windschutz, ordentliche Isolierung; Neopren bietet sehr guten Schutz bei Regenfahrten; im Nasenbereich angenehm durchlässiger Stoff; sauber verarbeitet; in vielen Größen erhältlich Minus: Maske verrutscht in Fahrt; Metallklammer drückt unangenehm auf Nase, dürftiger Tragekomfort vor allem bei längeren Ausfahrten; bei kühlerer Witterung beschlagen Brillenträgern schnell die Gläser; umständlich anzulegen; im Halsbereich zu kurz geschnitten, deckt insgesamt unzureichend ab Fazit: Die Face Mask Extreme von Restless ist ­sicherlich eine gute Wahl für überzeugte Jethelm-Träger, die auch bei Schlechtwetter ausrücken wollen. Der Tragekomfort ist jedoch mau. MOTORRAD-Urteil: befriedigend

Reusch Halswärmer 1.0. Reusch Halswärmer 1.0 Anbieter: Polo Motorrad und Sportswear, Tel. 0 21 65/8 44 04 00, www.polo-motorrad.de Preis: 24,99 Euro Größen: uni Material: Polyester, thermoplastisches Polyurethan Herstellungsland: China Plus: Brustbereich großflächig abgedeckt, schützt optimal vor Auskühlung bei niedrigen Temperaturen unter 10 °C; hochwertige Ausstattung mit winddichter Membran; ordentlich verarbeitet, abnehmbare Fixiergurte Minus: Gesichtsschutz mittelmäßig; umständlich anzuziehen, beult stark aus und verschiebt sich schnell; für Sommer zu stark wärmend; sperrig zu verstauen Fazit: Winddichtes Teil für Langstreckenfahrer, die es in nördliche Schlechtwettergebiete zieht. Im Alltag nervt aber die umständliche Handhabe des Halswärmers von Reusch. MOTORRAD-Urteil: gut

Thermoboy Fleece Multifunktionstuch 1.0. Thermoboy Fleece Multifunktionstuch 1.0 Anbieter: Polo Motorrad und Sportswear, Tel. 0 21 65/8 44 04 00, www.polo-motorrad.de Preis: 19,99 Euro Größen: uni Material: Polyester Herstellungsland: Vietnam Plus: Oberer Teil aus elastischem und sehr atmungsaktivem Material, legt sich eng an, verrutscht auch über 100 km/h nicht; sehr passabler Hals- und Gesichtsschutz, schützt gut ­gegen Insektenflug Minus: Unterer Teil aus Fleece trägt dick auf, sitzt eher unausgewogen; für Sommer zu warm, bei Temperaturen unter 15 °C wärmt das winddurchlässige Material nicht genügend; enger Einstieg; billige Anmutung Fazit: Thermoboys Fleece Multifunktionstuch 1.0 möchte sommers wie winters taugen. Dies gelingt dem unterm Strich zu einfach und unausgegoren gemachten Schlauch nicht wirklich. MOTORRAD-Urteil: befriedigend

Vanucci Windmaster Sympatex. Vanucci Windmaster Sympatex Anbieter: Detlev Louis, Tel. 0 40/73 41 93 60, www.louis.de Preis: 24,99 Euro Größen: uni Material: Polyester Herstellungsland: China Plus: Gelungener ergonomischer Schnitt, passt sich Bewegungen beim Fahren sehr gut an; straffer Gummizug fixiert ordentlich; sehr guter Hals- und Kragensitz, schützt in diesem Bereich optimal vor Auskühlung; Brustbereich großflächig abgedeckt, gut geeignet beim Tragen von luftigen Jacken; sauber verarbeitet, gute Ausstattung mit winddichter Membran Minus: Störende Nahtwulst, drückt etwas nach längerer Tragezeit; recht großes Packmaß; enger Einstieg; nur mittelmäßiger Gesichtsschutz Fazit: Der Vanucci Windmaster Sympatex mit klasse Verarbeitung und Ausstattung zum fairen Preis ist ein Tipp für Tourenfahrer, die auch mal kühlere Zonen ansteuern. Schützt vorbildlich. MOTORRAD-Urteil: gut