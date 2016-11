Rückenprotektoren, Protektorwesten und Protektorenhemden im Vergleichstest

22 Modelle für Motorradfahrer

Um sich bestens auszustatten, wählen sicherheitsbewusste Motorradfahrer Umschnall-Rückenprotektoren, Sicherheitswesten und -hemden. 22 unterschiedliche Modelle sollten im Vergleichstest zeigen, was sie wegstecken können.

Nicht nur Motorrad fahrende Straßenkämpfer, die es manchmal übertreiben und fahrphysikalische Grenzen überschreiten, sondern auch brave Tourenfahrer merken schnell, dass der Kontakt mit Asphalt leider meist sehr schmerzvoll ist. Dazu bedarf es nicht einmal eines spektakulären Abflugs, sondern selbst kleinere Ausrutscher können zu bösen Verletzungen führen. Größte Ängste bereiten mögliche Schädigungen der Wirbelsäule, Stichwort: Querschnittslähmung. Auch wenn dieses Horrorszenario zum Glück eher selten eine Folge von Motorradunfällen ist, möchten sich viele sicherheitsbewusste Fahrer gerne davor schützen. Durch zusätzliche Sicherheitsausstattung zur normalen Motorradbekleidung.

Rückenprotektoren zum Umschnallen haben bereits vor gut 25 Jahren breite Popularität erfahren und wurden nicht nur von Rennfahrern und Hobby-Motorsportlern getragen, sondern auch unter der Tourenkombi. Mit Verbreitung von in der Jacke serienmäßig integrierten Protektoren sehen allerdings viele Fahrer keine Notwendigkeit mehr für die etwas umständlich zu handhabenden Umschnallschützer. Dabei bieten viele dieser Protektoren nach wie vor den besten Schutz für die Rückenpartie. Aus zwei entscheidenden Gründen: Umschnall-Rückenschützer werden direkt am Körper über der Funktionswäsche fixiert und reichen – im Idealfall – vom Nacken bis zum Steiß.

Getestete Umschnall-Rückenprotektoren nach Level 2 zertifiziert

Die integrierten Rückenschützer sind hingegen häufig in blousonartige und bequem weit geschnittene Jacken eingesteckt und können beim Sturz leicht verrutschen. Aber auch bei engem Leder und gut körpernah geschnittenen Textiljacken ergibt sich als weiteres Problem, dass die Einschub-Protektoren nur selten den Lendenwirbel- und Steißbeinbereich ordentlich abdecken und somit schützen.

Die hier getesteten Umschnall-Rückenprotektoren wurden ausnahmslos nach Level 2 zertifiziert, das heißt auf zurzeit höchstem Niveau. Der Grenzwert von Level 2 lässt neun Kilonewton Restkraft zu, ein gemittelter Wert, Einzelschläge dürfen bei der Messung zwölf Kilonewton nicht überschreiten. Wie der Tabelle zu entnehmen ist, liegen fast alle Testkandidaten gut darunter. Insgesamt ein prima Ergebnis und gutes Indiz dafür, dass die Hersteller ihre Protektoren weiterentwickelt haben, denn noch vor fünf Jahren schickten sie einige lediglich nach schwächerem Level 1 zertifizierte Schützer zum Test beziehungsweise überschritten einige wenige Kandidaten die Grenzwerte deutlich.

Brustschutz gilt als wertvoller Sicherheitsbonus

Etwas neuer ist die gute Auswahl an Protektorenwesten. Darunter versteht man ärmellose Unterkleidung aus dünnem, in der Regel sehr atmungsaktivem Kunstfaserstoff, in der sich mindestens ein zertifizierter Rückenprotektor verbirgt. Geschlossen werden diese Westen meist durch einen Frontreißverschluss und sitzen dann eng am Körper. An- und Ausziehen ist nicht komplizierter als das Überstreifen einer Trainingsjacke. Neuerdings nutzen die Hersteller des Öfteren die bauartbedingte Chance, zudem noch Brustprotektoren unterzubringen. In unserem Vergleich sind allerdings nur drei Produkte mit zertifizierten Teilen ausgestattet. Der zusätzliche Brustschutz gilt als wertvoller Sicherheitsbonus, denn immerhin ist laut Unfallforschung bei über einem Sechstel aller Motorradunfälle der Brustbereich betroffen.

Zukünftig werden also hoffentlich mehr Westen mit tauglichen Brustprotektoren ausgestattet. Dünn auftragende und (durch Hüft- und Brustgurtsysteme) fest sitzende Westen sind sicherlich eine gute Wahl und stehen in Konkurrenz zu den klassischen Umschnallern. Aber auch bei ihnen finden sich Schwachstellen. Üblicherweise werden die gleichen Rückenprotektoren wie in Motorradjacken verwendet. Und damit ergeben sich die gleichen Probleme: Die Schützer sitzen recht hoch und decken nicht optimal bis zum Steiß herunter ab. Wenn dann sogar große Teile der Hals- und Lendenwirbel frei liegen, dieser Mangel aber durch einfache Polsterungen unter der Hülle kaschiert wird, ist Vorsicht geboten.

Alle Kandidaten bieten ordentliche Sicherheit

Nur ein kleines Segment bilden die sogenannten Protektorenhemden oder -jacken. Für Geländeeinsätze sind sie beliebt, da die übliche Offroad-Motorradbekleidung (Jerseys bei sportlichem Motocross und Enduro) und sehr luftdurchlässige Textilkleidung (Rallye, Adventure-Riding) häufig keinen guten Schutz für Schultern und Ellenbogen bietet. Ein mit geprüften CE-Protektoren ausgestattetes Unterziehhemd scheint da die beste Lösung.

Wenn die „Rüstung“ gut sitzt, ist das auch prima, denn auch hier gilt die goldene Regel: je näher die Schützer am Körper, desto besser die Wirkung. Eine fesche Jeansjacke zusätzlich armiert durch ein Protektorenhemd ist auf jeden Fall sicherer als eine schlabberige Textil-Motorradjacke. Auch bei den Hemden empfiehlt sich vor dem Kauf eine ausführliche Anprobe in Fahrhaltung, um den Protektorensitz genau zu überprüfen. Fazit des Tests: kein Skandal, keine echten Verlierer. Alle Kandidaten bieten ordentliche Sicherheit, wenngleich nicht immer besten Komfort. Klar, zu Hause auf dem Sofa ist es am bequemsten, und verletzen kann man sich beim Telespiel kaum. Besser als Spaß draußen vor der Tür mit dem Motorrad? Nein. Also: Schützer an und raus!