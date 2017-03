Doppelte Geschwindigkeit bedeutet doppelten Reaktionsweg und vierfachen Bremsweg. Das Diagramm geht von einer Sekunde Reaktionszeit und einer Bremsung mit 8,5 m/s² aus. Das schafft ein reaktionsschneller, einigermaßen trainierter Fahrer unter guten Bedingungen.

Anhalteweg = Reaktionsweg + Bremsweg

Manchmal braucht man seinen Schutzengel trotzdem dringend, zum Beispiel im folgenden Szenario: Ein Traktor kreuzt die Landstraße in gut 50 Metern Entfernung. Der Motorradfahrer fährt die erlaubten 100 km/h, da müssten gut 40 Meter Bremsweg zu schaffen sein.

Trotz schneller Reaktion vergehen aber allein 30 Meter, bis die eigentliche Bremsung beginnt. Mit viel Glück/Schutzengeleinsatz pfeift er knapp hinter dem Traktor vorbei. Denn mit dem reinen Bremsweg ist es nicht getan.

Üblicherweise dauert es 0,1 Sekunden, bis der Motorradfahrer die Gefahr überhaupt erkennt, und weitere 0,8 Sekunden, bis Hand und Fuß die Bremsen betätigen. In dieser sogenannten Schrecksekunde legt das Motorrad schon beinahe 25 Meter zurück, und zwar ungebremst.

Nun drückt der Motorradfahrer mit aller Kraft zu. Den Handhebel betätigt er dabei mit etwa 140 N (zirka 14 Kilogramm), das Pedal mit rund 30 Kilogramm. Bei einer so starken Bremsung ohne ABS würde entweder das Vorderrad blockieren, was meist zum Sturz führt, oder das Hinterrad würde abheben und das Motorrad über kurz oder lang einen Salto vorwärts hinlegen.

Doch bis der Druck in den Bremsleitungen aufgebaut ist und die Bremsbeläge mit voller Kraft die Scheiben in die Zange nehmen, vergehen noch einmal 0,2 Sekunden und damit weitere 5,6 Meter, in denen das Motorrad ungebremst weiterfährt. So kommen bei 100 km/h leicht 30 Meter zusammen, bis die Bremse packt; der Anhalteweg wird über 70 Meter lang. Die Situation hätte für den Motorradfahrer wie für den Traktorfahrer übel ausgehen können.

Ganz wichtig bei einer Vollbremsung ist die richtige Blickführung. Kopf hoch und Blick geradeaus in Bremsrichtung! Denn genau dorthin werden wir unwillkürlich lenken, ob wir wollen oder nicht. Auch zum Ende der Bremsung sollte der Blick noch oben bleiben, um nicht kurz vor dem Stillstand doch noch das Gleichgewicht zu verlieren.