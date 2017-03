Nachts ist die Sicht ohnehin erschwert, durch Gegenverkehr, Lampen, Ampeln und dazwischen dunkle Ecken. Mit verkratztem Visier (rechts) und schlechtem Licht wird die Nachtfahrt zur anstrengenden Lotterie

Aber auch bei Trockenheit ist nicht jeder Teer griffig, rutschige Fahrbahnbeläge sind nun mal keine Seltenheit. So können sich etwa Bitumenstreifen, die bei Sommerhitze glatt wie Eis werden, als unangenehme Überraschungen entpuppen. Und bei Rollsplitt oder Schotter heißt es ebenfalls Gas weg. Brems­manöver auf rutschigem Ter­rain gelingen wiederum am besten mit ABS.

Auch die Ränder in Kurven, wo kurvenschneidende Autos nie entlang fahren, bieten mehr Dreck als Grip, was die Linienwahl speziell in Linkskurven anspruchsvoll macht.

Mit Vorsicht zu genießen sind so auch Aus­fahrten im späten Herbst. Restfeuchte und feuchtes Laub in schattigen Kurven sind mitunter spiegelglatt, und in Flusstälern behindern üble Nebelbänke die Sicht. Da hilft nur, hellwach, aber körperlich locker im Sattel sitzen und auf der Hut sein. Gerade bei widrigen Umständen gilt es auch bewusst darauf zu achten, dass der Blick nicht vor das Vorderrad fällt.

Eine Strategie, die auch bei Dunkelheit empfehlenswert ist. Größtes Problem bei Überlandfahrten: die Blendung durch entgegenkommende Autofahrer. Gegen diesen Blindflug hilft nur gute Blickführung, sprich, stur weit auf seine eigene Fahrbahn voraus ins Dunkel blicken, bewusst weg von den Scheinwerfern des Gegenverkehrs. Wichtig dabei ist ein möglichst kratzerfreies, sauberes Visier, was man ja im Gegensatz zum Stadtverkehr auf der Landstraße nicht so einfach öffnen kann.