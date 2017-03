Nur wenn wir es schaffen, den Kopf und am besten auch noch den Oberkörper in die gewünschte Fahrtrichtung zu drehen und den Blick auch dort bis zum Ende zu lassen, ist unser Gleichgewichtssinn einverstanden, und die Wende kann gelingen.

Man kann solch ungeliebten Manövern zwar aus dem Weg zu gehen. Dumm nur, dass die Blickführung in jeder Kurve und in jedem Tempo enorm wichtig ist. Wenn wir bei 100 Stundenkilometern in einer Landstraßenkurve den Graben oder den Gegenverkehr anstarren, ist das Ergebnis nicht mehr lästig oder peinlich wie bei Schrittgeschwindigkeit, sondern hochgradig gefährlich.

Nun sollten wir idealerweise den Kopf drehen und in die Kurve hineinschauen, die sich spätestens jetzt als Serpentine entpuppt. Zudem sehen wir gut, dass kein Gegenverkehr kommt

Wenn unsichere Motorradfahrer langsamer als nötig durch Kurven fahren, fällt ihr Blick meist ziemlich dicht vor das Vorderrad. Ihr Argument: Sie müssen doch sehen, was dort vor ihnen ist, um reagieren zu können. Doch klappt das dann wirklich?

Bei 50 Stundenkilometern legen wir etwa 14 Meter in der Sekunde zurück. Diese eine Sekunde wird üblicherweise als Reaktionszeit angenommen, also als die Zeitspanne, in der wir eine Reaktion beschließen, aber noch nicht einmal damit begonnen haben. 14 Meter sind also bei Tempo 50 zurückgelegt, bevor irgendein Handlungsansatz sichtbar wird. Und dann bräuchte es ja noch Platz für den Brems- oder Ausweichweg. Unbewusst ahnen wir das, und der Bauch sagt ganz klar: mach langsam.

Erst wenn unser Blick so weit reicht, dass wir innerhalb der überblickten Strecke wenn schon nicht anhalten, so doch zumindest reagieren können, stellt sich Wohlbefinden ein. Was bedeutet, dass bei 70 Sachen auf der Landstraße knapp 20 Meter Reaktionsweg plus gut 20 Meter Bremsweg, also mindestens 40 Meter überblickt werden sollten, um sicher unterwegs zu sein. Bei 100 km/h sollten wir dann schon mehr als 70 Meter weit sehen können.