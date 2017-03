Schwarz, rund, dreckig, und meist zur Unzeit schlapp oder ohne Profil: Motorradreifen. Ihr Grip ermöglicht es uns überhaupt, die Freuden von Beschleunigung und Schräglage sowie die Leistung moderner Bremsen zu genießen. Und so mancher hatte schon einen Schaden am Motorrad oder eigene Unfähigkeit im Verdacht, wo nur ungeeignete oder abgenutzte Reifen, womöglich noch mit zu wenig Luft, die Linie vermasselt haben. Denn Motorradreifen sollten unbedingt über ausreichend Profil sowie über den laut Handbuch vorgeschriebenen Luftdruck verfügen.

Ein Stollenreifen wie der Continental TKC 80 funktioniert am besten abseits des Asphalts

Wer fette Stollenreifen montiert hat, weil es vielleicht cool aussieht oder er wirklich in den Schotter will, muss auf Asphalt und vor allem bei Nässe mit längerem Bremsweg und Rutschern in der Kurve rechnen. Auch an das bisweilen kippelige Lenkverhalten muss man sich gewöhnen.