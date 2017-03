So stark presst die Radlastverlagerung den Vorderreifen beim Bremsen auf den Boden: Das grüne Feld zeigt die Reifenaufstandsfläche bei Geradeausfahrt mit konstanter Geschwindigkeit. Die rot und grün markierten Flächen zusam­men zeigen die Aufstandsfläche bei einer Vollbremsung.

Je mehr Radlast sich nach vorn verlagert, desto mehr Bremskraft kann das Vorderrad über­tragen – falls man es nicht übertreibt, denn ohne ABS kann das Rad blockieren.

Wie hoch die Radlast oder, anders ausgedrückt, der Anpress­druck ist, sieht man an der Gabel: je tiefer sie eintaucht, desto höher die Radlast. Bei den meisten Motorrädern taucht sie bei einer Vollbremsung zu gut zwei Dritteln des gesamten Federwegs ein. In diesem Moment vergrößert der enorme Anpressdruck die Reifenaufstandsfläche vorn bis zum Dreifachen.

Das Hinterrad spielt beim starken (!) Bremsen je nach Motorrad eine völlig unterschiedliche Rolle, von fast keiner beim Sportler bis überlebenswichtig beim Chopper. Bei Motorrädern ohne ABS hat die Konzentration auf die Vorderradbremse oberste Priorität. Der Fahrer muss sich die Verlagerung der Radlast zunutze machen.

Wichtig dabei: Nicht ruckartig am Bremshebel reißen, sonst blockiert das Vorderrad, ehe sich genügend Gewicht nach vorn verlagert hat. Richtig ist vielmehr, den Bremshebel zweistufig, aber möglichst zügig erst einmal bis zum Druckpunkt zu betätigen, die Radlastverlagerung zu spüren und dann bis zum hoffentlich trainierten Optimum weiter zu ziehen.

Wer die Hinterradbremse einen Sekundenbruchteil vor der vorderen betätigt, gewinnt Stabilität. Das Motorrad zieht sich dadurch auch hinten in die Feder, das Hinterrad kann etwas länger führen und Bremskraft übertragen. Manche Kombibremssysteme mit ABS nutzen diesen Effekt. In Tests ließ sich so eine kleine, aber messbare Verkürzung des Bremswegs feststellen.

Allerdings ist ohne ABS auch hier Vorsicht geboten, denn das durch die Radlastverlagerung zunehmend entlastete Hinterrad kann blockieren. Weil Straßen meist etwas geneigt sind, um Regenwasser abfließen zu lassen, führt ein blockierendes Hinterrad oft zum Ausbrechen des Hecks.

Achtung: Wenn das ausgebrochene Hinterrad wieder greift, besteht die Gefahr eines Highsiders! Im Zweifel sollte man die Hinterradbremse nach dem anfänglichen Impuls daher lieber unterbremst lassen. In Kurven ist es besser, sie gar nicht zu betätigen.