Die richtige Sitzposition auf dem Motorrad vermittelt ein gutes Gefühl für Sicherheit, Überblick und Fahrzeugbeherrschung.

Alles eine Frage der Einstellung

Unabhängig vom Motorradtyp sollte die Ergonomie zu unseren Körpermaßen passen und die Sitzposition ein gutes Gefühl von Sicherheit, Überblick und Fahrzeugbeherrschung vermitteln. Den Rücken gerade wie oben im Bild, aber nicht ins Hohlkreuz durchgestreckt, die Arme leicht angewinkelt, den Blick weit voraus, das darf so ruhig als Grundposition angesehen werden. Wenn wir die Arme strecken müssen, ist der Lenker zu weit weg und wir müssen die Entscheidung fällen, ob wir ihn näher heranholen oder uns nach vorne beugen. Bis auf die Hebeleien, die Lenkerposition in den Halterungen und bei manchen Maschinen die Sitzhöhe lässt sich meist nichts einstellen, Anpassungen an die persönliche Ergonomie erfordern daher oft auch einen Umbau.

Der kann sich lohnen, denn wir wollen ja nicht verkrampft auf dem Bike thronen, sondern idealerweise mit leicht nach vorne gekipptem Becken sowie leichter Körperspannung in Beinen und Oberkörper eine aktive Sitzposition einnehmen. Nur dann können wir das Körpergewicht reaktionsschnell so verlagern, wie es die Situation erfordert: Beim Beschleunigen stützen wir uns über die Beine nach hinten ab, beim Bremsen mit Knieschluss am Tank nach vorn. In Kurven rutschen wir leicht nach innen oder folgen mit einem Hüftknick dem Schräglagenwechsel des Motorrads. Auf diese Weise wird der Lenker auch nicht als Haltestange missbraucht, sodass wir keine Störeinflüsse in das Fahrwerk einleiten.

Die Sitzhaltung beeinflusst maßgeblich die Beweglichkeit von Schultern, Nacken und Kopf und damit die immens wichtige Blickführung. Wer mal ein Sportmotorrad mit tief montierten Lenkerstummeln bewegt, merkt das schnell – spätestens, wenn er in die erste Bergauf-Serpentine einbiegt. Oder wer versucht, auf einem langen Cruiser mit vorverlegten Fußrasten den Rücken halbwegs gerade zu halten.

Die Hände schließlich sollten die Griffe immer locker umfassen, denn wer sich mit gestreckten Armen am Lenker festklammert, verkrampft unweigerlich und kann keinen flüssigen Fahrstil entwickeln. Was für Fahrer von Sportmotorrädern bedeutet, dass sie ihren Oberkörper mit der Rückenmuskulatur halten müssen, damit nicht das ganze Gewicht auf den Händen lastet.

Zum Schluss noch zwei Tipps: Was an Hebeln und Pedalen einstellbar ist, sollte der aktiven Sitzposition angepasst werden. Und falls auf längeren Touren die Körperspannung doch mal nachlässt und man merkt, wie man im Sattel zusammensackt, vielleicht die Schultern sich sogar verkrampfen, der Nacken steif wird und der Fahrspaß schwindet: aufrecht hinsetzen, Schultern und Arme locker, Blick voraus, die Hände abwechselnd fest und locker um die Griffe, Füße mit den Ballen auf die Rasten. Und bei nächster Gelegenheit eine Pause machen.