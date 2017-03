Wann immer irgendwer abbiegen will, ist besondere Vorsicht geboten.

Gegenverkehr und Linksabbieger

Links: Und wenn die Sicht noch so gut ist: Im Bereich von Kreu­zungen und Einmündungen sollten Motorradfahrer prinzipiell nicht über­holen. Sonst kann es zu gefährlichen Situationen wie oben in der Grafik kommen. Der Autofahrer, der aus der versteckten Seitenstraße einbiegt, richtet seinen Blick fast immer nur nach links. Kommt von dort kein Fahrzeug, biegt er ab – und wie aus dem Nichts hat der überholende Motorradfahrer Gegenverkehr. Ein Aufprall lässt sich dann kaum noch vermeiden. Außerdem könnte vor einem ein Linksabbieger ausscheren – siehe rechts.

Mitte: Auch hier gilt: hinten bleiben. Sobald eine Möglichkeit zum Linksabbiegen in Sicht kommt, muss der Motorradfahrer damit rechnen, dass ein Fahrzeug aus der Kolonne ausschert und, womöglich ohne zu blinken, ihm urplötzlich vor die Maschine fährt. Wer nicht abwarten will und zum Überholen ansetzt, geht ein hohes Unfallrisiko ein. Im Falle eines Crashs ist es dann zweitrangig, ob der Autofahrer geblinkt hat oder nicht. Auch wenn der Motorradfahrer im Recht ist – die schlimmeren Konsequenzen an Leib und Leben hat in der Regel er zu tragen.

Rechts: Klassisch übersehen: Linksabbieger queren die Fahrbahn. Eine Gefahr, die inner- wie außerorts auftauchen kann. Was jetzt? Bremsen und so den womöglich unvermeidbaren Aufprall mildern? Oder mit beherztem Lenkimpuls ausweichen? Wer halbherzig zupackt, wird’s kaum schaffen. Deshalb sollte grundsätzlich das Bremsen im Vordergrund stehen. Und wer dabei dann gleichzeitig noch ausweicht, ist klar im Vorteil. In Sicherheitstrainings können solche Manöver geübt werden. Aber: Für diese Entscheidung gibt es kein Patentrezept.