Verschiedene Bauformen von Motorradhelmen

Gesucht ist also der optimale Kompromiss für diesen Spagat. Wir zeigen, was der Markt bereithält und erklären die jeweiligen Vor- und Nachteile. Denn nicht jedes Teil eignet sich für jeden Zweck. Oberste Priorität muss die optimale Passform haben, denn was nicht richtig sitzt, schützt auch nicht richtig.

Eines muss aber klar sein: Jede Schutzkleidung ist besser als gar keine!

Wichtigster Teil der Ausrüstung ist der Helm. Er sollte die aktuell gültige Norm erfüllen: ECE 22-05. Der Kopfschutz muss optimal passen und darf nicht drücken, auch nicht mit Brille. Daher gilt es, möglichst viele verschiedene Modelle und Passformen anzuprobieren. Viele Händler bieten eine Probefahrtmöglichkeit an, die man unbedingt wahrnehmen sollte. Sehr hilfreich sind Antibeschlagvisiere, etwa von Pinlock.

Nach einem Sturz gehört der Helm in die Tonne, denn auch wenn äußerlich keine Beschädigung zu sehen sein sollte, ist trotzdem meist die Struktur des Materials beschädigt und die volle Schutzwirkung nicht mehr gegeben.