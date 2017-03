In der ersten Phase bremsen wir herunter auf das in unseren Augen passende Tempo.

Ist der Einlenkpunkt beispielsweise einer Linkskurve erreicht, leiten wir in Phase 2 den Lenkimpuls am linken Lenkerende ein, machen also eine kurze Lenk­bewegung gegen die Kurven­richtung, hier nach rechts. Das bringt das Motorrad aus dem Gleich­ge­wicht, und es kippt nach links in Schräglage ab.

Bliebe die Lenkung nach dem ersten Einlenkimpuls derart nach rechts gerichtet, käme die Maschine völlig aus der Balance und würde tatsächlich nach links umkippen. Folglich müssen wir das Einkippen der Maschine in Links­schräglage durch eine sanfte Lenk­bewegung zur Kurven­innen­seite abschwächen und stabilisieren. Ist in der Rollphase eine größere Schräg­lage bei konstanter Geschwindig­keit nötig, etwa weil sich die Kurve zuzieht, wird am linken Lenkerende nachgedrückt.

Am Scheitelpunkt legen wir in Phase 4 durch mehr oder weniger starkes Beschleunigen unsere weitere Fahrlinie fest. Durch die Beschleunigung erhöhen sich die Fliehkräfte, und das Motorrad richtet sich wieder aus der Schräglage auf. Zum vollständigen Aufrichten, etwa weil weitere Kurven folgen, genügt eine Lenkbewegung zur Kurveninnenseite. In diesem Fall der Druck am rechten Lenkerende, der bei Bedarf auch gleich die nächste Rechtskurve einleitet.

Von den drei oben gezeigten Kurvenfahrstilen wird im Straßenverkehr meist das Legen (Mitte) angewendet, mit dem sich fast jede Kurve bewältigen lässt, sowie das Drücken (links), wenn es mal eng wird oder schnell gehen muss. Hanging-off (ohne Knie am Boden; rechts) bringt auch auf der Straße in vielen Situationen Vorteile, etwa beim Bremsen in der Kurve, will aber besonders trainiert sein.