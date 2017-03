Kurvenlinie korrigieren

Video: Linienwahl Lenkimpuls und Blickführung sind die wesentlichen Grundfertigkeiten, die man draufhaben sollte. Denn mit einem gezielten Lenkimpuls geht der störrischste Bock um die Ecken, und mit guter Blickführung am Ende auch wieder hinaus. Sie lässt sich auch beim Radfahren, Paddeln, Skifahren oder Skaten üben, sogar beim Servieren. Kellner wissen das: Wenn sie gebannt auf ihre vollen Gläser auf dem Tablett starren, schwappt die Flüssigkeit unweigerlich über. Richten sie den Blick dagegen auf den Tisch des Gastes, klappt alles wie von selbst. Ein Selbstversuch sei wärmstens empfohlen – Sie werden sehen, es stimmt.

"Motorradfahren gut und sicher" finden Sie auch als Booklet in

MOTORRAD 6/2017 JETZT IM

HANDEL

Anzeige

Aber welche ist die richtige Linie? Auf Rennstrecken wird unter Ausnutzung der ganzen Fahrbahn die kürzestmögliche Linie mit geringstmöglicher Schräglage und höchstmöglichem Tempo gefahren, die sogenannte Ideallinie. Auf der Straße folgen wir der sogenannten Sicherheitslinie. Sie erfordert bisweilen mehr Schräglage, erleichtert aber eine optimale Blickführung und hält uns vom Gegenverkehr fern. Logisch: Je früher wir sehen können, umso früher können wir einlenken und auf flacher Linie kräftig ans Gas. Idealerweise ist das Tempo am Ausgang der Kurve ­höher als am Kurveneingang. Um nun rasche Schräglagenwechsel zu meistern, wie sie zum Beispiel schnelle Wechselkurven erfordern, setzen wir den bereits beschriebenen Lenkimpuls ein. Denn diese Manöver gelin­gen weder über gut gemeinte Gewichtsverlagerungen noch den ominösen Schenkeldruck, sondern nur über kräftige und gezielte Lenk­impulse. Idealerweise übt man hierzu Druck auf das kurveninnere Lenkerende aus. Um zum Beispiel eine Honda CBF 600 mit 100 km/h durch einen Kurvenparcours zu bug­s­ie­ren, muss der Fahrer beim Schräg­lagen­wechsel mit bis zu 300 Newton, also einer Gewichts­kraft von rund 30 Kilogramm, am Lenker drücken. Die Faustformel "rechts drücken – rechts fahren" und "links drücken – links fahren" bleibt natürlich leichter hängen und sollte das Mantra für den Fahralltag werden. Wie leicht Kurven von der Hand gehen, hängt neben der Fahrtechnik auch vom Motorradtyp ab. Ein langer Radstand ist ebenso wie hohes Gewicht hinderlich beim lockeren Kurvenfahren. Viel Einfluss auf das Fahrverhalten haben auch die Reifen; Reifentest, wie sie zum Beispiel MOTORRAD regelmäßig publiziert, bringen Klarheit über die Lenk- und Kurveneigenschaften.

Anzeige

Verführerisches Kurvengeschlängel mit Risiko. Vermeiden Sie diese Fehler! Fahre ich eine Kurve zu eng an, lenke also zu früh ein, sehe ich nicht nur den weiteren Verlauf und eventuellen Gegenverkehr unnötig spät, die zu flache Linie in Kombination mit hohem Tempo kann mich auch dem Gegenverkehr gefährlich nahe bringen. In Linkskurven mit dem Kopf über die Linie zu geraten, weil das Fuhrwerk in Schräglage breit wird wie ein Auto, führt bestenfalls zu unschönen Schlenkern, schlimmstenfalls zu Ausweichsturz oder Kollision. Die Fortsetzung dieser falschen Linienwahl leitet in der nächsten Rechtskurve aber geradewegs auf die Gegenfahrbahn. Rechtsherum sind wir natürlich ebenso breit, müssen Abstand zur Felswand oder den Leitpfosten halten. Auf engen, unübersichtlichen Kurven­strecken bleibt uns allerdings oft nichts anderes übrig, als weit rechts zu bleiben und entsprechend langsam zu fahren. Links im Bild eine geradezu klassische Problemkurve: Der Straßenverlauf lässt sich zum Großteil nicht einsehen, weshalb unerwartet ein Auto oder Motorrad auftauchen kann – unangenehm bis gefährlich, wenn man die Kurven schneidet. Besser ist deshalb das sogenannte Hinterschneiden der Kurven, zumal man stets damit rechnen muss, dass ein Fahrer im Gegenverkehr die S-Kurve schneidet und im schlimmsten Fall auf der falschen Straßenseite daherkommt. Wenn wir dann selbst die Kurve geschnitten haben, stehen unsere Chancen denkbar schlecht.

Auch eine scheinbar gewöhnliche Kurve birgt Fehlerquellen. Hier eine geradezu klassische Kurve, die durch ihre Übersichtlichkeit eine fein zurechtgelegte Ideallinie und entsprechende Schräglagen erlaubt. Schneidet man die Kurve jedoch an (gestrichelte Linie), muss das Motorrad am Kurvenausgang die größte Schräglage fahren, will man nicht mit eventuellem Gegenverkehr auf Kollisionskurs gehen. Beim Hinterschneiden (durchgezogene Linie) liegt der Scheitelpunkt hingegen später (Pylone). Man sieht besser um die Kurve und kann auch deshalb auf der flacheren Linie deutlich früher wieder ans Gas gehen, was die etwas langsa­mere Kurvengeschwindigkeit mehr als wettmacht.

Das Hinterschneiden lohnt sich in Wechselkurven besonders. In Wechselkurven kommt der Vorteil des Hinterschneidens noch mehr zum Tragen, weil es der in der Rechtskurve spät gesetzte Scheitelpunkt erlaubt, die folgende Linkskurve von weit außen anzufahren. Den Fahrer auf der falschen Linie (gestrichelt) drängt es in Richtung Gegenfahrbahn, und er muss für die folgende Linkskurve von einer äußerst ungünstigen Position aus hart einlenken. Eine flüssige, runde Linie ist damit nicht zu machen.

Zu schnell und/oder nicht schräg genug in die Kurve? Das kann schmerzhaft enden. Häufige Probleme beim Kurvenfahren Schräglagenangst. Die Folge: Der Kurvenradius endet auf der Gegenfahrbahn. Häufigste Ursache: mangelndes Training von Schräglage und falsche Blickführung. Tipp: Wenn es richtig eng wird, das Motorrad im Fahrstil „Drücken“ durch die Kurve zwingen, den Blick auf die Fahrbahn in Richtung Kurvenausgang richten. Einfrieren auf der Bremse. Das Problem: zu spätes, panikartiges Anbremsen einer Kurve aus hohem Tempo, die Bremse wird am Einlenkpunkt nicht gelöst, das Motorrad weigert sich, einzubiegen und fährt aus der Spur. Hier hilft intensives Training unter professioneller Anleitung. Und Kurven-ABS, das immer gerade so viel Bremsdruck erlaubt, dass der Grip noch reicht und das Motorrad weitestgehend in der Spur bleibt. Überstürzte Überholattacken. Sich vor dem nächsten Kurvenge­schlängel auf der letzten Rille an einem Auto vorbeizudrücken ist brandgefährlich. Die bessere Lösung: rechts ranfahren, ein kleines Päuschen machen, dann entspannt über die Kurvenpiste surfen. Undichte Telegabeln oder Stoßdämpfer. Schlechte Dämpfung kann den Fahrbahnkontakt dramatisch verschlechtern. Schadhafte Komponenten tauschen oder reparieren lassen. Mangelnder Reifengrip. Nur griffige Reifen lassen knackige Schräglagen zu. Außerdem müssen Profiltiefe und Luftdruck stimmen. Zu wenig Bodenfreiheit durch schlappe Federelemente. Massive Bauteile wie Rahmen, Motorgehäuse und Krümmeranlage können das Bike gnadenlos aushebeln. Mögliche Abhilfe: Fahrwerkseinstellung ändern (Federbasis und eventuell Druckstufendämpfung erhöhen). Äußere Umstände. Regen, Ölspuren, neue Fahrbahnbeläge oder Bitumenstreifen sind potenzielle Gefahrenquellen.