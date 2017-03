Manche Menschen fahren jahrelang Motorrad, ohne die Theorie zu kennen und ohne die Praxis wirklich zu können. Sie erfahren dann vielleicht bei einem Motorradtraining jenen wunderbaren Moment, in dem der Groschen fällt und alles plötzlich so viel leichter geht, weil ihnen jetzt der Lenkimpuls das Gefühl deutlich verbesserter Maschinenbeherrschung vermittelt.

Wenn dann noch in der Fortsetzung beim Bremsen in der Kurve das Motorrad auf Kurs gehalten werden kann, wenn alles so schön zusammenspielt, dann hat sich das Training mehr als gelohnt.