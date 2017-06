Es gibt zwei Möglichkeiten, um am Schuberth-Gewinnspiel teilzunehmen. Drei der fünf Reisen und der Schuberth R2 können gewonnen werden, in dem Teilnehmer ein Anmelde-Formular ausfüllen. Zudem hat Schuberth einen Fotowettbewerb ausgerufen, bei dem zusätzlich zwei Reisen und jeweils ein Schuberth R2 verlost werden. Auch beim Fotowettbewerb muss ein Anmeldeformular ausgefüllt werden. Nachdem ein Foto hochgeladen wurde, können andere Nutzer das Foto bewerten. Die beiden Fotos mit den meisten Stimmen gewinnen. Ein kleiner Wermutstropfen für alle Gewinnspiel-Interessenten: der Fotowettbewerb läuft bereits seit einiger Zeit. Das am besten bewerteste Bild hat derzeit bereits über 5000 Stimmen.

Folgende Reisen werden beim Schuberth-Gewinnspiel verlost:

Adria, 8 Tage (6 Fahrtage)

Mugello, 8 Tage (6 Fahrtage)

Irland, 11 Tage (9 Fahrtage)

Kanada, 13 Tage (11 Fahrtage)

Teneriffa, 7 Tage (5 Fahrtage)

Zusätzlich erhält jeder Gewinner einen Schuberth R2. Ob sich die Gewinner ein Reiseziel selbst aussuchen dürfen oder ob der Zufall über das Reiseziel entscheidet, hat Schuberth auf der Gewinnspiel-Website nicht erwähnt. Alle Teilnahmebedingungen, weitere Infos zu den Reisen und das Anmelde-Formular zum Gewinnspiel gibt es auf der folgenden Website: http://r2me2.schuberth.com/