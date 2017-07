10 Motorrad-Integralhelme im Test

Die Integralhelme traten zum Helmtest jeweils in ihren Basisvarianten an, also meist in einfachen Farben und ohne Dekor. Deren Preise liegen zwischen 149 und 250 Euro. Genau in diesem Segment sind bei den Integralhelmen die Verkaufszahlen hoch und die Konkurrenz scharf. Der Kunde hat Auswahl und erwartet zu Recht deutlich mehr als den Basis-Unfallschutz, also die ECE-normgerechte passive Sicherheit, bei der es nur darum geht, den Schädel vor Unfallfolgen zu schützen.

Zu den Anforderungen an Motorrad-Integralhelme bis 250 Euro gehört beispielsweise auch der Langstreckenkomfort, der zur aktiven Sicherheit beiträgt. Bei vielen der getesteten Integralhelme schlägt sich das in der Liste der Ausstattungsdetails nieder. Integrierte Sonnenblenden gehören mittlerweile zum Standard, über deren Bedienung und mechanische Qualität herrschen aber durchaus unterschiedliche Auffassungen.

Zwei in unserem Helmtest vertretene Anbieter gehen in Sachen Sonnenblende sogar schon einen Schritt weiter: Am Nolan-Integralhelm ist der Blendschutz mit einer praktischen Rastung versehen, analog zum bekannten System normaler Visiere. Sehr praktisch, um den Lichtspalt zwischen Sonnenblende und Kinn­oberteil zu variieren, damit man zum Beispiel ­die Instrumente besser ablesen kann. Der Integralhelm von Scorpion wiederum erlaubt, den Sonnenblenden-Anschlag in drei Stufen zu verändern, um unterschiedlichen Nasengrößen gerecht zu werden.